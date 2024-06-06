К шествию ЛГБТ готовится не только полиция, ждут ограничения

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что подготовка к шествию протекает в обычном порядке.
„Как и перед каждым шествием или другим подобным мероприятием составляется план поддержания общественного порядка и выделяют дополнительные силы для работы во время мероприятия“, – сказала она.
Собеседница не сказала, сколько конкретно стражей порядка будет дежурить в субботу: „Не называем число, такова тактика полиции. Полицейских будет столько, сколько нужно для обеспечения безопасности. В случае необходимости, привлекут другие силы, которые работают, реагируют на события“.
Она заметила, что шествие в этом году начнется около Бернардинского сада, а его участники пойдут в парк Вингис, поэтому вильнюсцы должны подготовиться к ограничению движения.
„В городе будут ограничения. Полиция обеспечит порядок и безопасность движения“, – сказала Самороковская.
Она напомнила, что прежние шествия прошли без особых инцидентов, на это надеются и в этом году. Самороковская напомнила, что за нарушение общественного порядка грозит административная ответственность.
„Если будут какие-то нарушения, полиция их оценит и примет соответствующие решения“, – заметила она.
В городе пройдет и протестное мероприятие, по словам Самороковской, полиция уделит ему внимание.
„Получено несколько сообщений о запланированных мероприятиях против идеологии ЛГБТ. Полиция общается с организаторами. Мероприятия разрешены, только просят их организаторам не мешать проведению других акций, не провоцировать друг друга, чтобы все обошлось без инцидентов“, – сказала представитель полиции.
Протестное мероприятие на этот раз называется „Литва – не Содом“. В нем планируют участвовать около 100 человек. Его участники намерены принести плакаты с надписью „Постельные дела оставьте в постели“, „Извращение - не любовь“. Участники акции намерены поддержать экс-депутата Пятраса Гражулиса, которого судят за разжигание розни в отношении представителей ЛГБТ.
Редактор Gayline Мартинас Норбутас в пресс-релизе оценил эту акцию как разжигание розни против жителей страны.
„По сути используют методы кремлевской дезинформации – пытаются внести раздор, раскол в общество и вызвать недовольство. В такой среде легче распространять ложь, насаждать иррациональные идеи“, – сказал он.
Delfi напоминает, что шествие состоится в 16:00 ч. у входа в Бернардинский сад. Подготовка начнется с 14 ч. В парке Вингис сразу после шествия состоится концерт Lithuanian Pride с участием ярких литовских звезд: Silvester Belt, Ruta Mur, Monika Liu, Skamp, Free Finga и Aistè.