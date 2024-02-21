К реформе призыва в Литве по-прежнему есть вопросы: есть опасения по поводу студентов, предлагается включить и женщин

Выступая на заседании, представители Союза студентов Литвы (ССЛ) придерживались своей позиции, которую они ранее высказали членам Комитета по образованию и науке. По их мнению, обязательная военная служба не должна мешать учебному процессу.
"Наша основная обеспокоенность заключается в том, что студентов будут призывать на обязательную военную службу во время учебы. (…) Мы поддерживаем идею призыва на военную службу сразу после школы и создания условий для прохождения учащимися добровольной службы", - сказал президент ССЛ Паулюс Вайтекус.
Заместитель министра внутренних дел Жильвинас Томкус, принимавший участие в слушаниях КНБО, на подобные заявления ответил, что цель министерства – увеличить количество призываемой на военную службу молодежи. По его словам, ежегодно их число может вырасти до 4,4 тыс. молодых людей.
"Мы должны уменьшить основания для отсрочки (службы – ELTA). Поэтому основание для отсрочки в случае обучения в высшем учебном заведении должно быть вычеркнуто", - сказал Ж. Томкус.
Были вопросы и о призыве женщин на военную службу
Директор Литовской конфедерации бизнеса Инета Ризгяле утверждает, что в реформе воинской обязанности не хватает большего вовлечения женщин.
"Организация с самого начала поддерживала реформу воинской обязанности. Мы также поддерживаем идею всеобщего призыва, к которой мы все должны приложить все усилия. Не хватает большей амбиции относительно включения женщин в списки призывников", - сказала И. Ризгяле.
Член комитета социал-демократ Довиле Шакалене также согласилась с этой идеей и предложила провести отдельную дискуссию на тему включения женщин. Председатель комитета Лауринас Кащюнас намерен реализовать такую инициативу в будущем.
"Должна быть дискуссия о включении женщин, потому что есть некоторые идеи, которые не совсем практичны. Участие женщин жизненно важно", - сказала Д. Шакалене.
В декабре прошлого года Сейм одобрил подготовленную Министерством обороны реформу обязательной начальной военной службы, целью которой является увеличение количества призывников и ускорение подготовки действующего армейского резерва.