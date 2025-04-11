К прохождению базового курса подготовки бойца комендантского подразделения приступили еще 90 граждан

В мирное время комендантское подразделение будет курировать надзор за кадровым резервом, призыв на постоянную военную службу, призыв резервистов на учения, организацию призывных пунктов, а также набор и распределение солдат резерва.

После приобретения необходимых навыков бойцы комендантских подразделений могут быть призваны для выполнения других задач в мирное время или после объявления мобилизации. Лица, отобранные и призванные на службу в резерве, приобретают статус военнослужащего со всеми обязанностями и гарантиями.