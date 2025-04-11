К прохождению базового курса подготовки бойца комендантского подразделения приступили еще 90 граждан

По данным Литовской армии, это уже седьмой выпуск бойцов комендантских подразделений. Подготовка лиц, записавшихся в комендатуры, началась осенью прошлого года.
На курсах бойцы отрабатывают индивидуальные военные навыки, изучают воинские уставы, оружие, тактику, топографию, инженерное дело, а также приобретают навыки оказания первой медицинской помощи.
Как сообщалось ранее, в военное время комендантское подразделение должно обеспечивать соблюдение комендантского часа, установку блокпостов, реквизицию имущества, мониторинг информационной среды, борьбу с незаконными вооруженными формированиями, поддержку и взаимодействие с учреждениями, охрану важных объектов, выполнение задач командующего армией.
В мирное время комендантское подразделение будет курировать надзор за кадровым резервом, призыв на постоянную военную службу, призыв резервистов на учения, организацию призывных пунктов, а также набор и распределение солдат резерва.
После приобретения необходимых навыков бойцы комендантских подразделений могут быть призваны для выполнения других задач в мирное время или после объявления мобилизации. Лица, отобранные и призванные на службу в резерве, приобретают статус военнослужащего со всеми обязанностями и гарантиями.