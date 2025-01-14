2025.01.14 16:23

К некоторым врачам в поликлинике Вильнюсского района жители попадут без очереди

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Poliklinika
Poliklinika
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Пациенты поликлиники Вильнюсского района смогут попасть к некоторым врачам без очереди.

По данным представителей муниципалитета Вильнюсского района, на консультацию к некоторым врачам-специалистам можно будет попасть в тот же день.

„Мы работаем над тем, чтобы услуги здравоохранения в Вильнюсском районе были доступнее. Мы поощряем приход в нашу поликлинику новых специалистов, чтобы пациенты получали качественные услуги в кратчайшие сроки. Я приглашаю всех воспользоваться возможностью и посетить специалистов в поликлинике Вильнюсского района без длинных очередей“, – сказал мэр района Роберт Духневич.

Robertas Duchnevičius

По данным муниципалитета, сейчас в этой поликлинике самые длинные очереди к офтальмологам, дерматовенерологам, кардиологам и эндокринологам.

Зарегистрироваться к врачам пациенты могут через Портал для пациентов, по телефону или в поликлинике.

В поликлинике Вильнюсского района пациентов консультируют урологи, детские хирурги, врачи ультразвуковой диагностики, детские гастроэнтерологи, ЛОРы, ангиохирурги, педиатры, гинекологи, ревматологи и пульмонологи. В поликлинике есть возможность воспользоваться „Зелеными коридорами“.

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