К некоторым врачам в поликлинике Вильнюсского района жители попадут без очереди

По данным представителей муниципалитета Вильнюсского района, на консультацию к некоторым врачам-специалистам можно будет попасть в тот же день.

„Мы работаем над тем, чтобы услуги здравоохранения в Вильнюсском районе были доступнее. Мы поощряем приход в нашу поликлинику новых специалистов, чтобы пациенты получали качественные услуги в кратчайшие сроки. Я приглашаю всех воспользоваться возможностью и посетить специалистов в поликлинике Вильнюсского района без длинных очередей“, – сказал мэр района Роберт Духневич.

По данным муниципалитета, сейчас в этой поликлинике самые длинные очереди к офтальмологам, дерматовенерологам, кардиологам и эндокринологам.