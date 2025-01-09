2025.01.09 07:13

К Литве приближается новый циклон: будет больше опасных явлений

 
ru.DELFI.lt
Plikledis Vilniaus gatvėse
Plikledis Vilniaus gatvėse
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В четверг с юго-запада к Литве начнет приближаться циклон, а с ним теплый атмосферный фронт.

Ожидается облачность, только на северо-западе местами время от времени будет выглядывать солнце. На большей части территории Литвы ожидаются осадки, сначала снег, потом ему на смену придет мокрый снег. Местами снег припорошит гололед. Кое-где будет идти дождь при минусовой температуре.

Ветер будет несильным, всего 7–12 м/с. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на пятницу осадки возможны в большинстве районов, наибольшая вероятность осадков на западе страны. Будет идти дождь и мокрый снег. Будет скользко. Скорость ветра 6–11 м/с. Похолодает, будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В пятницу днем в большинстве районов ожидаются осадки, в основном дождь и мокрый снег. Немного усилится ветер, скорость ветра составит 8–13 м/с. Днем будет 0–4 градуса тепла.

В выходные особых перемен не ожидается. Прогнозируют осадки, будет ветрено, по ночам ниже нуля.

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