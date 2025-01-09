К Литве приближается новый циклон: будет больше опасных явлений

Ожидается облачность, только на северо-западе местами время от времени будет выглядывать солнце. На большей части территории Литвы ожидаются осадки, сначала снег, потом ему на смену придет мокрый снег. Местами снег припорошит гололед. Кое-где будет идти дождь при минусовой температуре.

Ветер будет несильным, всего 7–12 м/с. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на пятницу осадки возможны в большинстве районов, наибольшая вероятность осадков на западе страны. Будет идти дождь и мокрый снег. Будет скользко. Скорость ветра 6–11 м/с. Похолодает, будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.