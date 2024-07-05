2024.07.05 15:57

JUDU предупреждает: сообщения о бесплатных билетах на общественный транспорт – мошенничество

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Общественный транспорт
Общественный транспорт
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

JUDU (Муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos) сообщает о фейковых сообщениях о бесплатных билетах на общественный транспорт, появившихся в социальных сетях и на различных сайтах.

„JUDU не дарит и не раздает бесплатные билеты на общественный транспорт. Увидев такие предложения, узнаете, что это мошенничество“, — предупреждает руководитель по коммуникациям и маркетингу JUDU Виталия Роче.

Предприятие уже сообщило о незаконном использовании бренда JUDU и мошенничестве в полицию и Национальный центр кибербезопасности.

JUDU просит жителей сохранять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам. Единственная достоверная информация публикуется только на официальной странице www.judu.lt или в официальных аккаунтах JUDU в социальных сетях.

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