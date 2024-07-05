JUDU предупреждает: сообщения о бесплатных билетах на общественный транспорт – мошенничество

„JUDU не дарит и не раздает бесплатные билеты на общественный транспорт. Увидев такие предложения, узнаете, что это мошенничество“, — предупреждает руководитель по коммуникациям и маркетингу JUDU Виталия Роче.
Предприятие уже сообщило о незаконном использовании бренда JUDU и мошенничестве в полицию и Национальный центр кибербезопасности.
JUDU просит жителей сохранять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам. Единственная достоверная информация публикуется только на официальной странице www.judu.lt или в официальных аккаунтах JUDU в социальных сетях.