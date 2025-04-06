Jammi открывает самый большой ресторан в Вильнюсе

Этот ресторан заменил тот, который стоял долгое время, но был снесен более двух лет назад, на улице Жальгирис – Шилутес. припаркованный фургончик с едой. Решение провести масштабную реконструкцию было принято, поскольку именно это заведение в сети имело один из самых высоких показателей посещаемости, хотя физически это один из самых маленьких ресторанов. „Мы больше не будем открывать фургончики, и единственное оставшееся заведение такого типа находится в Пилайте, в Вильнюсе. Правда, мы не планируем уничтожать этот фургончик, потому что это первый Jammi, и теперь он как исторический памятник“, — добавляет Ж. Купренас.