Jammi открывает самый большой ресторан в Вильнюсе

Новый Jammi в Вильнюсе, ул. Жальгирио, 66 — крупнейший ресторан сети на сегодняшний день. Двухэтажное здание площадью 211 кв.м рассчитано на 62 места, не считая мест на огромной террасе на крыше, где могут разместиться около 40 клиентов. Интерьер здания оформил профессионал граффити Кипрас Петрулис. Для путешествующих на машине имеется 11 парковочных мест, а также Jammi Drive для тех, кто хочет заказать еду на вынос.
„Здесь люди смогут приятно провести время, поесть или даже с комфортом организовать деловые встречи. Для нас очень важно, чтобы еда Jammi была доступна максимально широкой аудитории, поэтому мы рады, что этот ресторан станет местом не только для наполнения желудка“, — говорит Жильвинас Купренас, руководитель стратегии сети Jammi.
Этот ресторан заменил тот, который стоял долгое время, но был снесен более двух лет назад, на улице Жальгирис – Шилутес. припаркованный фургончик с едой. Решение провести масштабную реконструкцию было принято, поскольку именно это заведение в сети имело один из самых высоких показателей посещаемости, хотя физически это один из самых маленьких ресторанов. „Мы больше не будем открывать фургончики, и единственное оставшееся заведение такого типа находится в Пилайте, в Вильнюсе. Правда, мы не планируем уничтожать этот фургончик, потому что это первый Jammi, и теперь он как исторический памятник“, — добавляет Ж. Купренас.