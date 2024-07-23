Известный кинокритик оказалась в суде за пьяное вождение

Лингявичюте сказала в суде, что на работе она переживала напряжение и была истощена морально.

„На основном месте работы я столкнулась с серьезным психологическим давлением, – сказала женщина. – Я чувствовала, что рассыпаюсь. В тот вечер у моей партнерши была вечеринка. Я туда не хотела ехать, была на грани.

На вечеринке я ничего не ела, пила вино, когда разразился конфликт, пришла в бешенство, меня выгнали из того дома, я взяла ключ (...) и села в машину“.