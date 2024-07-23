2024.07.23 18:31

Известный кинокритик оказалась в суде за пьяное вождение

 
ru.DELFI.lt
Santa Lingevičiūtė
Santa Lingevičiūtė
ФОТО: DELFI / Valdas Kopūstas

В минувшую пятницу известный кинокритик Санта Лингявичюте предстала перед судом, ее обвиняли за пьяное вождение. Об этом сообщил портал alfa.lt. На портале alfa.lt сообщается, что она, находясь в нетрезвом состоянии въехала в другую машину на стоянке.

Лингявичюте сказала в суде, что на работе она переживала напряжение и была истощена морально.

„На основном месте работы я столкнулась с серьезным психологическим давлением, – сказала женщина. – Я чувствовала, что рассыпаюсь. В тот вечер у моей партнерши была вечеринка. Я туда не хотела ехать, была на грани.

На вечеринке я ничего не ела, пила вино, когда разразился конфликт, пришла в бешенство, меня выгнали из того дома, я взяла ключ (...) и села в машину“.

В организме женщины было 2 промилле. Ей грозит штраф, лишение прав и конфискация автомобиля.

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