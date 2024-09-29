Известный хореограф Андрюс Кандялис получил дома ужасные ожоги

28 сентября он поделился в социальных сетях информацией о том, что боль уже в прошлом. Однако фото, которые он разместил - ужасные. Видны сильные ожоги и рана в области живота.
„В течение нескольких секунд все может перевернуться с ног на голову. Хорошо, что страшная боль уже позади, сейчас ждет долгое и скучное лечение. берегите себя и детей, когда готовите“, – писал Кандялис. Несчастье произошло,когда он готовил детям обед. „Я хотел порадовать семью вкусным обедом. К сожалению, все закончилось не так, как я планировал. Все произошло тогда, когда я понял что неплотно закрыл скороварку. Все произошло быстро и неожиданно“, – рассказал он.
Крышка упала, на Кандялиса полился кипяток.
„Кипятком ошпарило часть тела. Попытки охладить место ожога холодной водой были тщетными, я чувствовал, что теряю сознание“, – рассказал он Delfi.
Он порадовался, что успел позвонить своей возлюбленной Доналде, которая бросила все дела и приехала на помощь.
„Приехала и скорая. От холода температура тела была всего 32 градуса. Боль была ужасной. Сейчас состояние стабилизировалось, лекарства и уход делают свое дело“, – сказал Кандялис.
Мужчина благодарен врачам за помощь.
На вопрос Delfi, как он себя чувствует, Кандялис заверил, что лучше и находится под присмотром врачей.
„Я так понял, что ждет длительное лечение“, – сказал он.