2024.06.29 13:27

Известный актер приютил замерзающего бельчонка: "Куда бы я ни пошел, он следует за мной"

 
ru.DELFI.lt
Известный актер приютил замерзающего бельчонка
Известный актер приютил замерзающего бельчонка
ФОТО: R. Ančerevičius/ asmeninis albumas

Паневежский актер Лаймутис Седжюс, проживающий в Паневежском районе недалеко от Вельжиса, приютил у себя дома неожиданного гостя. Мужчина спас и укрыл замерзающую белочку.

Потерявшееся и замерзшее животное нашло приют в доме актера на прошлой неделе, когда температура на улице составляла всего 10 градусов. По мнению натуралистов, такие погодные условия, особенно для детенышей белок, действительно могут оказаться губительными.

Сама просила о помощи

„Поздно вечером, мы собирались ложиться спать, было холодно, дул сильный ветер. Мы живем недалеко от леса и наблюдаем, как на террасе что-то пробежало – один раз, другой.

Думали, что это может быть мышь, но видим – это очень маленькая белка. Замерзшая. Она увидела меня, подбежала, обняла меня за ногу и начала лезть по брюкам наверх. Тогда я протянул руку, белка оказалась на ладонь, свернулась, накрылась хвостиком и дрожала“, — рассказал Л. Сенджюс.

Заботился несколько дней

Хозяину ничего не оставалось, как принести замерзшего гостя домой. „Почитали, что коровье молоко давать нельзя. У нас было миндальное молоко, мы набирали его шприцем и поили“, - рассказал актер.

Бельчонок

Хозяева приготовили коробку, положили в нее полотенце и белка благополучно проспала ночь. На следующее утро они начали интересоваться, чем еще можно кормить такого зверка.

Бельчонок

„Мы читали, что можно давать семечки подсолнуха и тыквенные семечки, но она ничего не брала. У нас были орехи макадамия, их и предложили бельчонку. Взял их в лапки и начал с наслаждением грызть. Еще мы купили кедровых орешков, установили поилку, и так она прожила у нас несколько дней. Этот бельчонок как котенок: куда бы я ни пошел, она следует за мной“, - улыбается Лаймутис.

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