2024.07.28 06:50

Литовские знамениторсти собрались на роскошной вечеринке: появился и предприниматель Бункус

 
ru.DELFI.lt
Birštone vykusio vakarėlio akimirkos
Birštone vykusio vakarėlio akimirkos
ФОТО: Vincas Alesius

СПА-центр в Бирштонасе собрал известных людей на роскошную вечеринку. На ней были концерты, выступления, гостей ждала эксклюзивная вечерняя программа.

За впечатляющую вечеринку Vytautas mineral SPA благодарили литовские звезды: Эрика Дженнингс, Марюс Ямпольскис, Инета Стасюлите, Даниэлюс Бункус, Эдвардас Жицкус и др.

Галерея:

Вместе с семьей вечеринку посетил и исполнитель Станиславас Ставицкис-Стано.

„Бирштонас привлекает не только своей природой, историей, но и развлечениями, СПА, бассейнами и вкусной едой“, – сказал Ставицкис.

На вечеринке появился и предприниматель Бункус, который проводил время в компании самых стильных женщин Литвы.

На вечеринке присутствовал и актер Рамунас Рудокас с супругой Юстиной.

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