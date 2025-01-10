2025.01.10 07:07

Известно, в каких микрорайонах Вильнюса самое плохое качество воздуха

 
ru.DELFI.lt
Oro tarša Vilniuje
Oro tarša Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Несмотря на то, что качество воздуха в Вильнюсе лучше, чем в других крупных европейских городах, однако в некоторых районах ситуация неважная. Например, данные „Легких Вильнюса“ показали, что хуже всего обстоят дела в микрорайонах Вилкпеде и Нижние Панеряй, там наблюдаются самые интенсивные потоки транспорта, активно действуют промышленные предприятия, пишет портал madeinvilnius.lt.

Напомним, что загрязненный воздух приводит к болезням легких.

Данные о качестве воздуха собирают с помощью технологии стартапа Pollutrack. Полученную информацию передают специалистам компании JUDU.

Уровень загрязнения воздуха в Вильнюсе в реальное время фиксирует платформа „Легкие города“, на ней есть данные 37 датчиков. Аналитик ID Vilnius Агата Мацкявичюте сказала, что загрязнения мобильные, они постоянно мигрируют из одного места в другое, многое зависит от направления ветра, погодных условий, форс-мажоров.

„Однако чаще всего выше уровень загрязнения там, где много промышленных предприятий. В Вильнюсе это Вилкпеде и Нижние Панеряй. В зависимости от времени суток высоким уровень загрязнения бывает, например, в часы пик, на ул. Гележинё Вилко, проспекте Саванорю и в Старом городе“, – заметила Мацкявичюте.

По ее словам, в Старом городе уровень загрязнения выше в холодное время года.

„Старый город расположен в низине, поэтому там оседают загрязнения. Зимой выше уровень загрязнения и в Шнипишкес, поскольку там во многих домах используют твердое топливо“, – сказала эксперт.

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