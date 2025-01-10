Известно, в каких микрорайонах Вильнюса самое плохое качество воздуха

Напомним, что загрязненный воздух приводит к болезням легких.
Данные о качестве воздуха собирают с помощью технологии стартапа Pollutrack. Полученную информацию передают специалистам компании JUDU.
Уровень загрязнения воздуха в Вильнюсе в реальное время фиксирует платформа „Легкие города“, на ней есть данные 37 датчиков. Аналитик ID Vilnius Агата Мацкявичюте сказала, что загрязнения мобильные, они постоянно мигрируют из одного места в другое, многое зависит от направления ветра, погодных условий, форс-мажоров.
„Однако чаще всего выше уровень загрязнения там, где много промышленных предприятий. В Вильнюсе это Вилкпеде и Нижние Панеряй. В зависимости от времени суток высоким уровень загрязнения бывает, например, в часы пик, на ул. Гележинё Вилко, проспекте Саванорю и в Старом городе“, – заметила Мацкявичюте.
По ее словам, в Старом городе уровень загрязнения выше в холодное время года.
„Старый город расположен в низине, поэтому там оседают загрязнения. Зимой выше уровень загрязнения и в Шнипишкес, поскольку там во многих домах используют твердое топливо“, – сказала эксперт.