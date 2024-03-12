Известно место и время прощания с погибшим в Украине литовским военным

"15 марта 2024 года, в пятницу, с 11.00 до 20.00 ч. в похоронном зале костела Св. Игнатия состоится прощание с покойным. 16 марта в 2024 ч, с 9.00 до 11.00 ч. в похоронном зале костела Св. Игнатия состоится прощание с покойным.
В 11.00–11.50 ч. - заупокойная служба в костеле Св. Игнатия.
В 11.55 ч. вынос урны с прахом из храма, формирование похоронной процессии. В 12.10 ч. отбытие на Антакальнисское кладбище", – сообщается в фейсбуке.
23 февраля в Украине погиб военный из Литвы с позывным Milžinas (Великан). Это гражданин Литвы Тадас Тумас (1981 г.р.).
Литовец воевал против российских оккупантов и служил в 92-й бригаде ВСУ.
"Тадас - литовец. В Литве он был добровольцем, пограничником. Он захотел стать украинским военным. Мы помогли ему поехать туда", – сказал в интервью радиостанции Žinių radijas сержант в запасе Сигитас Маляускас.
Он сказал, что Тадас погиб, во время выполнения казалось бы простой задачи. Он должен был отвезти на позицию амуницию.
"В это время российский FPV-дрон врезался в транспортное средство. Они ехали вдвоем. Сначала сообщалось, что погибли оба. Но потом выяснилось, что ехавший с Тадасом украинец выжил. Эвакуационная группа привела его в чувство. К сожалению, Тадас погиб в Украине, во время боя", – сказал Маляускас.