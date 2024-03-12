Известно место и время прощания с погибшим в Украине литовским военным

"15 марта 2024 года, в пятницу, с 11.00 до 20.00 ч. в похоронном зале костела Св. Игнатия состоится прощание с покойным. 16 марта в 2024 ч, с 9.00 до 11.00 ч. в похоронном зале костела Св. Игнатия состоится прощание с покойным.

В 11.00–11.50 ч. - заупокойная служба в костеле Св. Игнатия.

В 11.55 ч. вынос урны с прахом из храма, формирование похоронной процессии. В 12.10 ч. отбытие на Антакальнисское кладбище", – сообщается в фейсбуке.

23 февраля в Украине погиб военный из Литвы с позывным Milžinas (Великан). Это гражданин Литвы Тадас Тумас (1981 г.р.).

Литовец воевал против российских оккупантов и служил в 92-й бригаде ВСУ.

"Тадас - литовец. В Литве он был добровольцем, пограничником. Он захотел стать украинским военным. Мы помогли ему поехать туда", – сказал в интервью радиостанции Žinių radijas сержант в запасе Сигитас Маляускас.