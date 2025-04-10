2025.04.10 14:15

Известно, когда откроется стеклянная площадка на вильнюсской телебашне

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus TV bokšto apžvalgos aikštelė
Vilniaus TV bokšto apžvalgos aikštelė
ФОТО: Made in Vilnius

Вильнюсская телебашня представила целый ряд новшеств: террасу для прогулок, новый бар, апартаменты с великолепным видом. На этот раз появилась экстремальная новинка: прогулка по стеклянной площадке, пишет портал madeinvilnius.lt.

Смотровая площадка со стеклянным полом откроется со следующей недели. Она получила название „360 в воздухе“.

„Самая высокая постройка в Литве – вильнюсская телебашня – хранить значительную часть нашей истории. Хочется, чтобы этот эксклюзивный объект именно так свидетельствовал о Литве и свободе – смело и амбициозно. Радует, что телебашня живая и интересная, а главное – она идет в ногу со временем, привлекая и местных жителей и туристов“, – сказал вице-министр транспорта Юрас Таминскас.

Новая площадка находится на высоте 160 м под „тарелкой“ телебашни. „Ее особенность – стеклянный пол – который создает ощущение хождения по воздуху, поэтому и выбрано название „360 в воздухе“ (3600re), – сказала представитель телебашни Жанета Березноене.

Прогулка по стеклянному полу будет стоить 31 евро. В цену входит: €15 развлечение + €16 билет на подъем на башню.

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