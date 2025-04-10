Известно, когда откроется стеклянная площадка на вильнюсской телебашне

„Самая высокая постройка в Литве – вильнюсская телебашня – хранить значительную часть нашей истории. Хочется, чтобы этот эксклюзивный объект именно так свидетельствовал о Литве и свободе – смело и амбициозно. Радует, что телебашня живая и интересная, а главное – она идет в ногу со временем, привлекая и местных жителей и туристов“, – сказал вице-министр транспорта Юрас Таминскас.