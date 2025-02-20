2025.02.20 07:04

Известно, когда начнется реконструкция Немецкой улицы в столице

 
ru.DELFI.lt
Gautas statybos leidimas Vokiečių gatvės rekonstrukcijai
Gautas statybos leidimas Vokiečių gatvės rekonstrukcijai
ФОТО: Architektų studijos AIMM vizualizacijos

В начале лета этого года начнется реконструкция находящейся в центре Вильнюса улицы Вокечу (Немецкой). Выдано разрешение на осуществление проекта, пишет портал madeinvilnius.lt.

Улицу реконструируют по проекту Strassen-Platz компании AIMM.

„Подготовка к реконструкции потребовала много времени, поскольку проект комплексный, авторы хотели сохранить историческую память и при этом удовлетворить потребности нынешних жителей. Нелегко было согласовать потребности современных жителей с историческим наследием,“ – сказал вице-мэр Андрюс Григонис.

На обновленной улице сохранятся знаки многовековой истории улицы. Узор на тротуаре напомнит о том, как улица выглядела в прошлом. На тротуаре будут указаны прежние адреса исчезнувших зданий.

Скульптура Барбары Радзивилл (Барборы Радвилайте) останется на прежнем месте. По желанию жителей на историческом пересечении улицы ул. Жиду останется бассейн, появится интерактивный фонтан.

На улице будет 37 парковочных мест.

С марта объявляют закупку работ на осуществление реконструкции. Если все пройдет успешно, то работы начнутся с начала лета и продлятся до конца 2026 года.

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