Известно, когда начнется реконструкция Немецкой улицы в столице

Улицу реконструируют по проекту Strassen-Platz компании AIMM.

„Подготовка к реконструкции потребовала много времени, поскольку проект комплексный, авторы хотели сохранить историческую память и при этом удовлетворить потребности нынешних жителей. Нелегко было согласовать потребности современных жителей с историческим наследием,“ – сказал вице-мэр Андрюс Григонис.

На обновленной улице сохранятся знаки многовековой истории улицы. Узор на тротуаре напомнит о том, как улица выглядела в прошлом. На тротуаре будут указаны прежние адреса исчезнувших зданий.