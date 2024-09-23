Известно, когда для посещения будет открыта гора Таурас

„На территории горы Таурас (4,8 га) проводят строительные работы, расширяют инфраструктуру и работу по озеленению: прокладывают пешеходные тропы, строят детские площадки, спортивные площадки, зоны отдыха, оборудуют освещение. Естественное окружение используют для создания амфитеатра. Все эти работы скоро завершатся“, – сказал руководитель проектами Вильнюсской компании по расширению Линас Урба.

По его словам, большая часть работ завершится в этом году. Однако полная реконструкция завершится в следующем году, тогда гора и будет открыта. Обещают, что в теплое время года вильнюсцы и гости столицы уже смогут попасть на гору.