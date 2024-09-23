Известно, когда для посещения будет открыта гора Таурас

„На территории горы Таурас (4,8 га) проводят строительные работы, расширяют инфраструктуру и работу по озеленению: прокладывают пешеходные тропы, строят детские площадки, спортивные площадки, зоны отдыха, оборудуют освещение. Естественное окружение используют для создания амфитеатра. Все эти работы скоро завершатся“, – сказал руководитель проектами Вильнюсской компании по расширению Линас Урба.
По его словам, большая часть работ завершится в этом году. Однако полная реконструкция завершится в следующем году, тогда гора и будет открыта. Обещают, что в теплое время года вильнюсцы и гости столицы уже смогут попасть на гору.
В ходе осуществления проекта создается зеленое соединение, по которому из парка Вингис можно будет попасть в Старый город. Уже построен виадук для пешеходов над ул. Тауро. Будет отреновирована старая детская площадка и построена новая, оборудуют зону отдыха и спортивную зону с тренажерами, появится стоянка для машин. В центральной части горы планируют сохранить зону для зимних видов спорта, появится на склоне и площадка, на которой летом можно будет показывать фильмы.