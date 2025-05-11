2025.05.11 15:36

Известно, какие дворы в этом году приведут в порядок в столице Литвы

 
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Patvirtintos naujos automobilių stovėjimo Vilniuje lengvatos ir įkainiai
Patvirtintos naujos automobilių stovėjimo Vilniuje lengvatos ir įkainiai
ФОТО: S. Žiūra | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

За два года Вильнюс обновит почти 230 км асфальтового покрытия. В хорошую погоду начнутся работы по ремонту улиц. За сезон планируют привести в порядок 53 км улиц. В этом году начнется ремонт 4 мостов, готовятся к строительству трех новых мостов, продолжатся работы во дворах многоквартирных домов.

Во дворах приводят в порядок места парковки машин. В этом году приведут в порядок 66 дворов, в них появится 1600 новых мест для парковки.

Какие дворы приведут в порядок в 2025 г.

Микрорайон Юстинишкес

ул. Тайкос, 42

ул. Тайкос, 52

ул. Тайкос, 79

ул. Юстинишкю, 115

ул. Ригос, 21

ул. Ригос, 12A

ул. Ригос, 40

ул. Тайкос, 183

ул. Тайкос, 215

ул. Тайкос, 249

Микрорайон Виршулишкес

ул. Юстинишкю, 33, 35

ул. Юстинишкю, 77

Новая Вильня

ул. Гяню, 3

ул. Гяню, 5 и 7

ул. Линксмои, 53

ул. Сирокомлес, 13-15

ул. Линксмои, 81

ул. Гяровес, 29

ул. Парко, 38

Микрорайон Фабийонишкес

ул. П.Жадейкос, 12

ул. С.Нерес, 15/ул. Ветрунгю, 15

ул. С.Станявичаус, 86B

ул. Гедвиджю, 10

Микрорайон Каролинишкес

ул. Гярбутавичаус, 10

ул. Гярбутавичаус, 3

ул. А.-Ю.Повилайчё, 8

ул. Шимулёнё, 10

ул. Вайткаус, 13

Микрорайон Пилайте

ул. Исрутес, 20A

ул. Папилену, 2

Микрорайон Шешкине

ул. Озо, 24

ул. Чёбишкё, 45

ул. Укмергес, 224

ул. Чёбишкё, 17

Микрорайон Пашилайчай

ул. Жеминос, 17

проспект Лайсвес, 111

ул. Габиёс, 81

ул. Жеминос, 27

ул. Габиёс, 31

ул. Габиёс, 77

ул. Габиёс, 75

ул. Габиёс, 73

Микрорайон Жирмунай

ул. Калварию, 99, 101

ул Жирмуну, 75

ул. Минтес, 34

ул. Казлишкю, 3, 5

ул. Минтес, 32

Микрорайон Антакальнис

ул. Керамику, 1

ул. Антакальнё, 68

ул. Швитурё, 19

Микрорайон Лаздинай

ул. Архитекту, 126

ул. Архитекту, 110

ул. Архитекту, 96

Микрорайон Григишкес

ул. Ково 11-осёс, 55

Микрорайон Шнипишкес

ул. Калварию, 200

ул. Калварию, 190

ул. Калварию, 196

Микрорайон Вяркяй

ул. Дидлаукё, 7, 11

ул. Дидлаукё, 50

ул. Поперяус, 86

Микрорайон Вилкпеде

проспект Саванорю, 49

ул. Вадувос, 36

между домами 39 и 41 на проспекте Саванорю

Микрорайон Науяместис

ул. Витянё, 39

ул. Алгирдо, 41

Микрорайон Науининкай

ул. Даряус ир Гирено, 5C

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