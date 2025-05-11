Известно, какие дворы в этом году приведут в порядок в столице Литвы

Во дворах приводят в порядок места парковки машин. В этом году приведут в порядок 66 дворов, в них появится 1600 новых мест для парковки.
Какие дворы приведут в порядок в 2025 г.
Микрорайон Юстинишкес
ул. Тайкос, 42
ул. Тайкос, 52
ул. Тайкос, 79
ул. Юстинишкю, 115
ул. Ригос, 21
ул. Ригос, 12A
ул. Ригос, 40
ул. Тайкос, 183
ул. Тайкос, 215
ул. Тайкос, 249
Микрорайон Виршулишкес
ул. Юстинишкю, 33, 35
ул. Юстинишкю, 77
Новая Вильня
ул. Гяню, 3
ул. Гяню, 5 и 7
ул. Линксмои, 53
ул. Сирокомлес, 13-15
ул. Линксмои, 81
ул. Гяровес, 29
ул. Парко, 38
Микрорайон Фабийонишкес
ул. П.Жадейкос, 12
ул. С.Нерес, 15/ул. Ветрунгю, 15
ул. С.Станявичаус, 86B
ул. Гедвиджю, 10
Микрорайон Каролинишкес
ул. Гярбутавичаус, 10
ул. Гярбутавичаус, 3
ул. А.-Ю.Повилайчё, 8
ул. Шимулёнё, 10
ул. Вайткаус, 13
Микрорайон Пилайте
ул. Исрутес, 20A
ул. Папилену, 2
Микрорайон Шешкине
ул. Озо, 24
ул. Чёбишкё, 45
ул. Укмергес, 224
ул. Чёбишкё, 17
Микрорайон Пашилайчай
ул. Жеминос, 17
проспект Лайсвес, 111
ул. Габиёс, 81
ул. Жеминос, 27
ул. Габиёс, 31
ул. Габиёс, 77
ул. Габиёс, 75
ул. Габиёс, 73
Микрорайон Жирмунай
ул. Калварию, 99, 101
ул Жирмуну, 75
ул. Минтес, 34
ул. Казлишкю, 3, 5
ул. Минтес, 32
Микрорайон Антакальнис
ул. Керамику, 1
ул. Антакальнё, 68
ул. Швитурё, 19
Микрорайон Лаздинай
ул. Архитекту, 126
ул. Архитекту, 110
ул. Архитекту, 96
Микрорайон Григишкес
ул. Ково 11-осёс, 55
Микрорайон Шнипишкес
ул. Калварию, 200
ул. Калварию, 190
ул. Калварию, 196
Микрорайон Вяркяй
ул. Дидлаукё, 7, 11
ул. Дидлаукё, 50
ул. Поперяус, 86
Микрорайон Вилкпеде
проспект Саванорю, 49
ул. Вадувос, 36
между домами 39 и 41 на проспекте Саванорю
Микрорайон Науяместис
ул. Витянё, 39
ул. Алгирдо, 41
Микрорайон Науининкай
ул. Даряус ир Гирено, 5C