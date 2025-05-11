Известно, какие дворы в этом году приведут в порядок в столице Литвы

За два года Вильнюс обновит почти 230 км асфальтового покрытия. В хорошую погоду начнутся работы по ремонту улиц. За сезон планируют привести в порядок 53 км улиц. В этом году начнется ремонт 4 мостов, готовятся к строительству трех новых мостов, продолжатся работы во дворах многоквартирных домов.