Известна стоимость вильнюсской рождественской елки

"Решение о рождественской елке, которую ставят на Кафедральной площади, уже принято. Стоимость договора - 89 500 евро с НДС", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

В прошлом году елка обошлась в три раза дороже - в 250 000 евро. Муниципалитет утверждал, что причина - рост цен на материалы и зарплаты.

Вильнюсская рождественская елка уже неоднократно привлекала к себе всеобщее внимание, о ней писали зарубежные СМИ, посмотреть на нее приезжали туристы. Горожане каждый год надеются, что главная елка страны снова попадет в рейтинг самых красивых елок мира.