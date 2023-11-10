Известна стоимость вильнюсской рождественской елки

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Vilniaus Kalėdų eglutės įžiebimas
Vilniaus Kalėdų eglutės įžiebimas
ФОТО: S. Žiūros nuotr.
В прошлом о вильнюсской рождественской елке писали очень много. Удивляла не сама елка, а ее стоимость. В этом году такого сценария не будет, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Решение о рождественской елке, которую ставят на Кафедральной площади, уже принято. Стоимость договора - 89 500 евро с НДС", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

В прошлом году елка обошлась в три раза дороже - в 250 000 евро. Муниципалитет утверждал, что причина - рост цен на материалы и зарплаты.

Вильнюсская рождественская елка уже неоднократно привлекала к себе всеобщее внимание, о ней писали зарубежные СМИ, посмотреть на нее приезжали туристы. Горожане каждый год надеются, что главная елка страны снова попадет в рейтинг самых красивых елок мира.

В этом году огни на главной елке страны зажгут 1 декабря, начало праздника в 19.30 ч.

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