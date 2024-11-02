Известна причина смерти политика Альгимантаса Матулявичюса

„У него были разные проблемы со здоровьем, а после того как он заболел Covid-19, состояние ухудшилось - появились осложнения, связанные с хроническими заболеваниями“, - назвал он причину смерти отца.
Печальную новость Delfi подтвердил и соратник покойного политик Чесловас Юршенас.
„Мы известны с тех времен, когда я работал редактором вечерних новостей, а он был первым секретарем столичного комсомола. Потом мы вместе два срока работали в парламенте, с 2000 по 2008 год. Как тогда, так и в это время он был энергичным, полным идей человеком, который все время пытался осуществить что-то хорошее“, - сказал Delfi Юршенас.
Матулявичюс родился в Пренай 19 января 1948 года.
В 1991-1992 гг. он занимал пост председателя правления литовско-немецкой компании Broner.
В 1992-1993 гг. был назначен министром Литовской республики без портфеля. После работы в правительстве вернулся в бизнес.
В 2000 г. был избран в парламент В Утенском округе. Зарегистрировал проекты более 40 законов.
С супругой Гражиной вырастил двоих сыновей – Томаса и Гедрюса.