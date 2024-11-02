Известна причина смерти политика Альгимантаса Матулявичюса

„У него были разные проблемы со здоровьем, а после того как он заболел Covid-19, состояние ухудшилось - появились осложнения, связанные с хроническими заболеваниями“, - назвал он причину смерти отца.

„Мы известны с тех времен, когда я работал редактором вечерних новостей, а он был первым секретарем столичного комсомола. Потом мы вместе два срока работали в парламенте, с 2000 по 2008 год. Как тогда, так и в это время он был энергичным, полным идей человеком, который все время пытался осуществить что-то хорошее“, - сказал Delfi Юршенас.