Изменения вокруг Вильнюсского аэропорта — часть парковок будет закрыта

Около половины парковочных мест, расположенных в настоящее время на северной стороне (снаружи), с начала января будут закрыты для проведения работ. Первый этап работ планируется завершить к июню, затем работы переместятся на южную сторону территории.
Реконструкция схемы движения будет проводиться поэтапно
Проект реконструкции транспортных подъездов, осуществляемый параллельно со строительством нового терминала вылета Вильнюсского аэропорта, будет завершен в октябре 2024 года. Он проводится поэтапно, чтобы минимизировать влияние на работу парковок в переходный период.
"Общая реконструкция столичного аэропорта коренным образом изменит существующую схему циркуляции транспортных подъездов, которые станут гораздо более четкими, лучше ориентированными и предназначенными для обеспечения удобного доступа пассажиров как к новому терминалу вылета, так и к уже существующему. Как на первом, так и на втором этапе мы планируем модернизировать систему сбора поверхностных сточных вод, обновить все тротуары, освещение, установить навесы, места для парковки велосипедов, подготовить зоны для станций зарядки электромобилей и озеленить отдельные участки территории", — говорит директор отдела развития инфраструктуры "Аэропортов Литвы" Арнас Думанас.
Следует отметить, что во время всех работ по реконструкции долгосрочные многоэтажные парковки продолжат работать, а встретить или высадить пассажиров можно будет на оставшихся краткосрочных парковках перед аэропортом или в зоне "Kiss and Fly" (Поцелуй и Улетай).
Аэропорты Литвы призывают пассажиров, которые в начале следующего года планируют приехать в Вильнюсский аэропорт на автомобиле, заранее ознакомиться с порядком и схемами парковки, поскольку привычные маршруты подъезда и места парковки могут измениться.
На втором этапе реконструкции схемы подъездов и движения также изменятся, но более подробно об этом пассажиры будут проинформированы в следующем году.
Новый терминал и новая схема движения
"В настоящее время подъезды к терминалу разделены на множество различных парковок, что делает планировку сложной и запутанной. Одной из наших задач при проектировании подходов к новому терминалу была оптимизация системы движения. Было принято решение организовать круговое движения рядом с новым терминалом, что позволит увеличить пропускную способность и создать дополнительные парковочные места", — сказал Арнас Думанас.
В целях оптимизации транспортных потоков большое внимание уделяется также интеграции общественного транспорта и перевозчиков в будущую транспортную схему. Все существующие парковки будут объединены в единое целое, что позволит вдвое увеличить пропускную способность.
Напомним, что Вильнюсский аэропорт строит новый пассажирский терминал вылета площадью 14 400 кв. м в северной части аэропорта. Таким образом, общая площадь пассажирских терминалов Вильнюсского аэропорта увеличится на треть, а пропускная способность — вдвое. Ожидается, что новый терминал будет введен в эксплуатацию в начале 2025 года.