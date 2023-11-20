Изменения вокруг Вильнюсского аэропорта — часть парковок будет закрыта

"Общая реконструкция столичного аэропорта коренным образом изменит существующую схему циркуляции транспортных подъездов, которые станут гораздо более четкими, лучше ориентированными и предназначенными для обеспечения удобного доступа пассажиров как к новому терминалу вылета, так и к уже существующему. Как на первом, так и на втором этапе мы планируем модернизировать систему сбора поверхностных сточных вод, обновить все тротуары, освещение, установить навесы, места для парковки велосипедов, подготовить зоны для станций зарядки электромобилей и озеленить отдельные участки территории", — говорит директор отдела развития инфраструктуры "Аэропортов Литвы" Арнас Думанас.

Проект реконструкции транспортных подъездов, осуществляемый параллельно со строительством нового терминала вылета Вильнюсского аэропорта, будет завершен в октябре 2024 года. Он проводится поэтапно, чтобы минимизировать влияние на работу парковок в переходный период.

Около половины парковочных мест, расположенных в настоящее время на северной стороне (снаружи), с начала января будут закрыты для проведения работ. Первый этап работ планируется завершить к июню, затем работы переместятся на южную сторону территории.

Следует отметить, что во время всех работ по реконструкции долгосрочные многоэтажные парковки продолжат работать, а встретить или высадить пассажиров можно будет на оставшихся краткосрочных парковках перед аэропортом или в зоне "Kiss and Fly" (Поцелуй и Улетай).

Аэропорты Литвы призывают пассажиров, которые в начале следующего года планируют приехать в Вильнюсский аэропорт на автомобиле, заранее ознакомиться с порядком и схемами парковки, поскольку привычные маршруты подъезда и места парковки могут измениться.

На втором этапе реконструкции схемы подъездов и движения также изменятся, но более подробно об этом пассажиры будут проинформированы в следующем году.

Новый терминал и новая схема движения

Новый терминал вылета Вильнюсского аэропорта установит совершенно новые стандарты обслуживания пассажиров, поэтому при проектировании учитывалось не только само пространство терминала, но и точки доступа к нему.

