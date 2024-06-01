Изменения в Литве с 1 июня: что нужно знать?

Изменения, связанные с алкоголем, вступили в силу уже в июне. Крепость алкогольных напитков, разрешенных к продаже на мероприятиях, будет стандартизирована. Платформам доставки еды также будет разрешено предоставлять информацию о производителе напитков и стране происхождения. Изменения вступят в силу 1 июня. По данным Минэкономики и инноваций, представившего проект поправок в Закон о контроле над алкоголем, сейчас на ярмарках, выставках и мероприятиях можно продавать только пиво и сидр крепостью до 7,5 градусов, а напитки классифицируются как по видам, так и по крепости. Когда изменения вступят в силу, разрешенная по лицензиям концентрация алкогольных напитков будет унифицирована, а более слабые напитки будут ограничены до 8,5 градусов.
Изменения с июня для пенсионеров-инвалидов. Сейм наконец утвердил поправки к закону, которые устанавливают введение нового принципа выплаты для лиц, достигших пенсионного возраста, которым ранее выплачивалось пособие по инвалидности и если оно превышает пенсию по старости. Эти изменения вступили в силу с 1 июня 2024 года.
Как сказано в пояснительной записке к изменениям в Закон о пенсиях по социальному страхованию, данные поправки обеспечат, чтобы лица, достигшие пенсионного возраста, во всех случаях сохраняли право на получение ранее назначенных пенсий по инвалидности или потере трудоспособности. Также определены случаи, когда изменится вид пенсий, выплачиваемых лицам, получающим пособия по инвалидности и ограниченной трудоспособности и достигшим пенсионного возраста. Если человеку установлено 70 % и выше потеря трудоспособности ему выплачивается пенсия по инвалидности, если установлено 65% – пенсия по старости.
Дополнительные ограничения для самокатов. С этого месяца уже введены ограничения скорости для электросамокатов — в Старом городе и на мостах их водители должны двигаться со скоростью не более 12 километров в час.
С 1 июня будет запрещено движение электросамокатов и велосипедов на улицах Вильняус, Пилес и Савичяус. На этих улицах будут установлены знаки, запрещающие движение самокатов. Также в Старом городе, входящем в части территории районов Науяместиса и Шнипишкес, летом планируется оборудовать парковочные места, специально размеченные для электросамокатов, где водители, пользующиеся услугами платформ обмена, должны будут оставлять свои арендованные самокаты.
В городе Вильнюсе обновлены две парковки. С 1 июня обновлена парковка на площадке Дидлаукис – на ул. Кальварию, 272. Это будет парковка открытого типа (без шлагбаумов) на 62 автомобиля. Почасовая оплата на этой стоянке составляет 0,30 евро. Оплатить парковку можно будет с помощью приложения „m.Parking“. Долгосрочное разрешение на парковку можно будет также приобрести на сайте www.judu.lt, где стоимость месячного разрешения составляет 37 евро.
С 3 июня рядом с поликлиникой откроется обновленная автостоянка – на ул. Шяшкинес. 24. Здесь будет 32 парковочных места. Как и на соседней парковке ул. Шешкине, 22А первый час будет бесплатным, со второго часа будет применяться почасовая оплата в размере 0,60 евро. Оплатить парковку можно будет через приложение „m.Parking“ или в автоматическом кассовом аппарате (наличными или банковской картой).
1 июня состоится второй Вильнюсский фестиваль холодного борща. Во время мероприятия всех участников ждет множество эксклюзивных и бесплатных развлечений: каток на Бастионной горе, рекордный стол с холодным борщом, выбор самого красивого костюма, специальные места для детей, выступления известных музыкальных коллективов и с 18.00 - еще и необыкновенный марафон официантов. Самый быстрый участник, преодолевший дистанцию 600 метров, будет награжден специальными призами от спонсоров фестиваля.
С 3 июня в Вильнюсском аэропорту - изменения в дорожном движении. Прибыв на автомобиле в Вильнюсский аэропорт, можно будет встретить или проводить пассажиров, а также сделать короткую остановку на новой парковке Р2, которая откроется перед строящимся новым терминалом отправления. Как уже говорилось ранее, на новую площадку переезжают и все остальные услуги – трансфер, такси и каршеринг, которые будут действовать здесь до осени, пока будет завершена реконструкция подъездов к Вильнюсскому аэропорту и будет открыта центральная площадь. Говорят, что это последний и временный этап трансформации дорожного движения, в ходе которого работы по реконструкции перенесут на другую сторону центральной площади Вильнюсского аэропорта.
С 3 июня лица, не оплатившие налог на обязательное страхование здоровья (PSD), не смогут получать медицинские услуги. По данным Содры, общая задолженность по взносам PSD, отложенным из-за пандемии и карантина, составляет 13,6 млн. евро. Дополнительные напоминания об уплате взносов были отправлены этим заемщикам через их личные счета в Содре в мае. Если оплата не будет произведена в течение этой недели, взыскание этой задолженности начнется 3 июня. Кроме того, должники по PSD будут считаться незастрахованными и не смогут бесплатно пользоваться услугами учреждений здравоохранения и лечебных учреждений, получать компенсируемые лекарства. При оказании необходимой помощи не учитывается, застрахован человек обязательным медицинским страхованием или нет.
С 3 июня жители смогут подать заявку на поддержку бизнеса. По данным Службы занятости, размер одного созданного рабочего места не может превышать 28,644 тыс. евро. Как отмечается в сообщении, в этом году заявки на поддержку будут рассматриваться более гибко. Если раньше запросы на выделение средств, которые не применялись на необходимые прямые рабочие функций, сразу отклонялись, то теперь можно будет скорректировать список приобретаемых инструментов, уменьшив сумму запрашиваемой субсидии. В Службе занятости также подчеркивают, что желающие воспользоваться поддержкой для создания бизнеса должны зарегистрироваться в Службе занятости. В противном случае заявки будут немедленно отклонены. Также будут рассмотрены заявки, поданные через портал административных и государственных услуг „Elektroniniai valdžios vartai“.
4 июня в Вильнюсе представят амбициозный проект по защите окружающей среды. „LIFE Osmo Baltic“ является продолжением уже реализованного проекта „LIFE Osmoderma“, когда экологическая сеть была создана только на территории Литвы между Вильнюсом и Каунасом и насчитывала 106 км. На этот раз сеть проекта составляет 3374 км (1140 км в Литве и 2234 км в Латвии), планируется привести в порядок не менее 3850 ценных деревьев (1700 на территории Литвы и 2150 в Латвии). Всех, кто хочет узнать больше о проекте, приглашаем на международную конференцию-презентацию проекта, которая состоится 4 июня в Национальном центре для посетителей Государственной службы охраняемых территорий, ул. Антакальнио, 25, в Вильнюсе. Мероприятие предназначено как для профессиональных натуралистов - профессионалов, представителей государственных учреждений, так и для всех, кто интересуется природой и ее сохранением.
Выборы в Европарламент пройдут 9 июня. Европейский Парламент – это Парламент Европейского Союза. Его избирают граждане Европейского Союза. Литва вступила в Европейский Союз 1 мая 2004 года. С тех пор в Литве организуют выборы в Европарламент. Выборы в Европарламент организуются на одной неделе во всех 27 странах Евросоюза. Европейский парламент избирается каждые 5 лет. Всего в 2024 году будут избраны 720 членов Европейского парламента. Литву в Европейском парламенте представят 11 депутатов.
С 11 июня к работе приступит новый руководитель клиник Сантарос Т. Йовайша. Сообщается, что Т. Йовайша получил медицинское образование в Вильнюсском университете в 1997 году, где в 2002 году стал анестезиологом-реаниматологом. С 2004 года работал и учился в Великобритании, где в 2011 г. получил квалификацию в Королевском колледже анестезиологов. В 2021 году он начал руководить центром анестезиологии, интенсивной терапии и лечения боли в клиниках Сантарос, а в конце прошлого года был назначен заместителем директора по медицине по стационарной работе. В числе своих приоритетов новый директор клиник Сантарос называет ориентированные на пациента, инновационные и доступные услуги здравоохранения, внимание к персоналу, научные исследования и подготовку высококвалифицированных медицинских специалистов.