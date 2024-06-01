Изменения в Литве с 1 июня: что нужно знать?

4 июня в Вильнюсе представят амбициозный проект по защите окружающей среды. „LIFE Osmo Baltic“ является продолжением уже реализованного проекта „LIFE Osmoderma“, когда экологическая сеть была создана только на территории Литвы между Вильнюсом и Каунасом и насчитывала 106 км. На этот раз сеть проекта составляет 3374 км (1140 км в Литве и 2234 км в Латвии), планируется привести в порядок не менее 3850 ценных деревьев (1700 на территории Литвы и 2150 в Латвии). Всех, кто хочет узнать больше о проекте, приглашаем на международную конференцию-презентацию проекта, которая состоится 4 июня в Национальном центре для посетителей Государственной службы охраняемых территорий, ул. Антакальнио, 25, в Вильнюсе. Мероприятие предназначено как для профессиональных натуралистов - профессионалов, представителей государственных учреждений, так и для всех, кто интересуется природой и ее сохранением.