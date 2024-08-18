Изменения для украинцев вступают в силу с сентября: новый порядок может коснуться 25 000 человек

Ведомство обращает внимание на одно важное исключение, которое актуально для украинцев, остающихся у одного и того же работодателя. Если украинцы останутся работать у того же работодателя и подадут заявление на продление вида на жительство, им не нужно будет обращаться в Службу занятости, включая и случаи, когда их профессия не входит в список недостающих профессий.

Департамент миграции сообщает, что до 1 сентября поданные заявления о выдаче или замене разрешения на временное проживание, а также о выдаче национальной визы будут рассматриваться на условиях, действующих до указанной даты. Данная процедура будет действовать независимо от того, начнутся ли трудовые отношения до 1 сентября или после. По мнению ведомства, иностранцам не нужно спешить менять имеющиеся у них в этом году разрешения, если они еще действительны в течение длительного времени.