Изменение в порядке сортировки пищевых отходов: отходы будут выбрасывать в отдельные контейнеры

"Использование оранжевых пакетов для сбора пищевых отходов - временное решение. Его выбрали, поскольку такой сбор отходов в плане расходов и результата сейчас самый рациональный – пока у жителей не сформировались привычки, и собирают слишком мало отходов, поэтому вывоз контейнеров стоил бы слишком дорого", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
У новых контейнеров уже есть отдельная часть для сбора пищевых отходов, но пока она закрыта.
В двух районах пищевые отходы начнут собирать в контейнеры уже в 2024 году - это Науининкай и Панеряй. Причина - в этом году истекает срок действия договора о вывозе отходов. Это значит, что в этом году откроют отдельную часть контейнеров для пищевых отходов.
Жителям частных домов муниципалитет предложит отдельные емкости для пищевых отходов, эти отходы также будут вывозить. Там, где нет подземных контейнеров, будет действовать прежний порядок с оранжевыми пакетами, которые бросают в общие контейнеры.
Многоразовые контейнеры и оранжевые пакеты жителям выдают бесплатно, места раздачи можно найти здесь.