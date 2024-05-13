Изменение в порядке сортировки пищевых отходов: будут выбрасывать в отдельные контейнеры

"Использование оранжевых пакетов для сбора пищевых отходов - временное решение. Его выбрали, поскольку такой сбор отходов в плане расходов и результата сейчас самый рациональный – пока у жителей не сформировались привычки, и собирают слишком мало отходов, поэтому вывоз контейнеров стоил бы слишком дорого", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

У новых контейнеров уже есть отдельная часть для сбора пищевых отходов, но пока она закрыта.

В двух районах пищевые отходы начнут собирать в контейнеры уже в 2024 году - это Науининкай и Панеряй. Причина - в этом году истекает срок действия договора о вывозе отходов. Это значит, что в этом году откроют отдельную часть контейнеров для пищевых отходов.