Изменение погоды: на этой неделе - первый снег

День в стране будет облачным с прояснениями. Кое- где, скорее в северных районах, может пойти небольшой дождь. Ветер будет западный, 8-13 м/с. Максимальная температура днем во многих районах достигнет 10-12 градусов тепла, местами может прогреться до 13-14 градусов тепла. В нашей столице Вильнюсе дождя не ожидается, температура будет колебаться в районе 11 градусов тепла.
Погодные условия во вторник значительно не изменятся. Ночью будет пасмурно, ясно. Местами возможен небольшой дождь, а утром кое-где туман. Подует легкий западный, юго-западный ветер. Температура ночью понизится до 4-9 градусов, местами, до 1-3 градусов. Во вторник облачность будут постепенно увеличиваться и к вечеру закроет все небо. Во второй половине дня в северных и западных районах местами пройдут дожди. Ветер будет западный, юго-западный, умеренный. Температура вновь повысится до 10-14 градусов тепла.
В среду Литва войдет в южную, теплую часть циклона, движущегося на север. Атмосферные фронты будут двигаться один за другим, поэтому во многих местах, как ночью, так и днем с перерывами пройдут дожди. Днем будет преобладать небольшой дождь. Усилится юго-западный, западный ветер: ночью на побережье и днем местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Ночь будет пасмурной - температура не опустится ниже 4-9 градусов тепла, будет держаться в районе 10-12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. В ночь на четверг погоду будет определять юго-западная окраина вышеупомянутого циклона. Во многих местах, особенно в восточной части страны, периодически пройдут дожди. Ветер сменится на западный, северо-западный, по-прежнему будет сильным, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов, на побережье - около 9 градусов.
В четверг наш регион ненадолго войдет в зону повышенного давления. Солнце выглянет из-за туч, возможен небольшой дождь. Утром в восточной части страны может пойти дождь. Во второй половине дня с запада приблизится новый циклон, теплый фронт атмосферы, поэтому в Жемайтии и центральных регионах страны пройдут дожди. Ветер днем будет западный, сильный, порывы на побережье могут достигать 15-20 м/с. Днем будет немного прохладнее - около 7-12 градусов тепла.
В День всех святых на нашу страну обрушится глубокий и активный циклон, пришедший с северо-запада. Ночью почти везде ожидается сильный дождь, днем кратковременные дожди в основном покроют восточную и южную части страны. Ветер будет свирепствовать с новой силой: порывы ветра с юго-запада, запада ночью и северо-запада днем во многих местах достигнут 15-20 м/с, а местами могут усилиться до 25 м/с.
Ночь не будет холодной, температура составит 5-10 градусов тепла. День обещает быть переменчивым: вначале - еще должен прогреться до 9-13 градусов, но во второй половине дня начнет значительно холодать.