Изменение погоды: на этой неделе - первый снег

В среду Литва войдет в южную, теплую часть циклона, движущегося на север. Атмосферные фронты будут двигаться один за другим, поэтому во многих местах, как ночью, так и днем ​​с перерывами пройдут дожди. Днем будет преобладать небольшой дождь. Усилится юго-западный, западный ветер: ночью на побережье и днем ​​местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Ночь будет пасмурной - температура не опустится ниже 4-9 градусов тепла, будет держаться в районе 10-12 градусов тепла, а днем ​​воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. В ночь на четверг погоду будет определять юго-западная окраина вышеупомянутого циклона. Во многих местах, особенно в восточной части страны, периодически пройдут дожди. Ветер сменится на западный, северо-западный, по-прежнему будет сильным, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов, на побережье - около 9 градусов.