Излюбленный литовцами природный парк в Латвии снова пострадал от урагана: временно закрыт, находиться там опасно

Не зная, что парк пострадал от урагана, читатель Delfi отправился туда, но, к сожалению, так и не добрался до этого места. „Повсюду полно согнутых деревьев“, - рассказал он об увиденном. Правда, по словам литовца, о временном закрытии парк сообщил только в своем аккаунте в Facebook, а в Google этой информации нет – поэтому он не знал о последствиях урагана.