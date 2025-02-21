Издания из России – и в Литве: представитель книжного сказала, что прописи из Москвы доставляют регулярно

Работники русского детского сада „Чебурашка (Kūlverstukas’) купили прописи в книжном магазине Homosapiens. Прописи были напечатаны в Беларуси, сказала директор детсада Жанна Цепур. В интервью Delfi она объяснила, что после начала войны в 2022 году в их детском саду появилось много детей из Украины. Ради этих детей стали покупать новые прописи. „У нас есть список с подписями родителей, которые просили купить именно эти прописи в магазине Homosapiens, чтобы все было на кириллице. Мы и подумать не могли, что что-то нарушаем. Мы ведь купили их в Вильнюсе, из Москвы не привозили“, - сказала Цепур.