Издания из России – и в Литве: представитель книжного сказала, что прописи из Москвы доставляют регулярно

По ее словам, в Литве прописей на кириллице нет, но больше белорусские и российские прописи покупать не будет. „Мы только один раз в 2022 году купили штук 10... Литовские мы не находим, поэтому обходимся так: печатаем сами, рисуем буквы… Если бы были изданные в Литве, я бы купила, мы хотим, чтобы такие прописи появились’’, - сказала директор.
Заместитель директора детсада Татьяна Мишина прибавила, что не видит никакой угрозы: „Там только буквы и цифры, больше ничего. А наши деньги получает вильнюсский магазин, налоги платят в Литве“.
Представитель магазина Homosapiens Люция сказала, что из Беларуси они прописи сейчас не везут, а из Москвы их привозят регулярно: „Из Минска у нас нет никаких изданий, но из Москвы мы много всего везем. Для школьников у нас нет ничего, но для детсадовцев - есть’’.
Никакой проблемы в этом Луция не видит: „Если люди интересуются, значит, это нужно’’. На вопрос, как она оценивает то, что деньги за издания идут в российский бюджет, Люция ответила: „Никому не достаются, наверное, людям нужно’’, и закончила разговор.
С директором магазина и пресс-секретарем журналисту связаться не удалось.
Министр науки, образования и спорта Раминта Поповене сказала, что знает, что в Литве некоторые детские сады и школы пользуются российскими изданиями: „Мы говорим об этом в министерстве, информировали муниципалитет, ведь муниципалитеты - учредители детских садов и школ, они должны проверить, что там используют. Они за это отвечают’’.
Покупку учебников финансирует министерство, а список утвержденных подобий печатает Национальное агентство образования. По словам министра, есть утвержденный список учебников, на которые государство выделяет деньги, вопрос прописей учреждения решают сами.
Поповене заметила, что пользоваться российскими учебниками и прописями опасно: „Если говорить о геополитической ситуации, то использование российских и белорусских учебников и прописей недопустимо.
Нехорошо, ведь мы не знаем, какое там содержание, может, антигосударственное, наносящее угрозу нацбезопасности. Важно, чтобы программа была утверждена министерством, чтобы были учебники, на которые деньги выделяет министерство“. Однако, по ее словам, пока ничего запретить нельзя, поскольку книги под санкции не попали, никто не контролирует, откуда книжные получают книги.
Министр прибавила, что ситуация с учебниками неважная с 2022 года, особенно это касается школ нацменьшинств: „Когда я пришла работать, знала, что учебников не хватает, проблема есть. Попробуем решить это как можно скорее, уже создана рабочая группа, будем говорить с издательствами, чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки’’.