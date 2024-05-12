2024.05.12 14:58

Избирательные комиссии проинформированы о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях

 
ru.DELFI.lt
Delfi
Delfi
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Главная избирательная комиссия (ГИК) подготовила рекомендации по поведению избирательных комиссий, организующих голосование, в случае возникновения пожара или другой непредвиденной ситуации.

"Опыт прошлогодних выборов, когда на одном из избирательных участков произошел пожар, показал нам, что мы должны подумать о том, что делать в случае возможной чрезвычайной ситуации в преддверии выборов. После консультаций с сотрудниками полиции мы подготовили план действий и представили его избирательным комиссиям", - прокомментировала аспекты безопасности при подготовке к выборам председатель ГИК Лина Петронене.

По ее словам, такая подготовка была обусловлена также указаниями правоохранительных органов о возможных провокациях во время выборов.

Рекомендации были разработаны в сотрудничестве и консультациях с сотрудниками литовской полиции на основе опыта, полученного осенью прошлого года, когда общеобразовательные учреждения получили сообщения с угрозами о заложенных взрывных устройствах.

Рекомендации были адаптированы для людей, работающих на выборах. Там также содержатся советы о том, что делать в случае пожара на избирательном участке, перебоев с электричеством или интернетом.

"Мы серьезно готовимся, чтобы в случае необходимости спокойно отреагировать", - сказала председатель ГИК, признавшись, что предпочла бы, чтобы ей не пришлось использовать эти рекомендации.

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