Избирательные комиссии проинформированы о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях

"Опыт прошлогодних выборов, когда на одном из избирательных участков произошел пожар, показал нам, что мы должны подумать о том, что делать в случае возможной чрезвычайной ситуации в преддверии выборов. После консультаций с сотрудниками полиции мы подготовили план действий и представили его избирательным комиссиям", - прокомментировала аспекты безопасности при подготовке к выборам председатель ГИК Лина Петронене.
По ее словам, такая подготовка была обусловлена также указаниями правоохранительных органов о возможных провокациях во время выборов.
Рекомендации были разработаны в сотрудничестве и консультациях с сотрудниками литовской полиции на основе опыта, полученного осенью прошлого года, когда общеобразовательные учреждения получили сообщения с угрозами о заложенных взрывных устройствах.
Рекомендации были адаптированы для людей, работающих на выборах. Там также содержатся советы о том, что делать в случае пожара на избирательном участке, перебоев с электричеством или интернетом.
"Мы серьезно готовимся, чтобы в случае необходимости спокойно отреагировать", - сказала председатель ГИК, признавшись, что предпочла бы, чтобы ей не пришлось использовать эти рекомендации.