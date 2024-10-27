Избиратели голосуют во втором туре выборов в Сейм: назвали, что их беспокоит и печалит

Рано утром в Вильнюсе возле избирательного участка Альгирдо, который расположен на территории Вильнюсской молодежной школы Gijos, останавливается автомобиль. Выйдя из него, 58-летняя Аста проводит на избирательном участке всего несколько минут и спешит продолжить путь. „Я участвую во всех выборах, всегда голосую, это легко, когда тебе интересно. Я думаю, что жизнь в руках самого человека, когда мы так думаем, тогда все ясно. Семья также интересуется, и мы все голосуем“, - сказала она журналисту ELTA.
Женщина, работающая в школе, снисходительно относится к работе политиков – она не требует немедленных результатов. „Я не думаю, что человек может что-то сделать один, ты доверяешь человеку, который работает, и не ожидаешь сразу какого-то чудесного результата. До зрелости человек, гражданин и государство прогрессируют медленно, и это видно. Нам еще далеко до зрелого гражданского общества, наш путь – идти вперед“, – заявила Аста.
Она смотрела политические дебаты и, по словам женщины, поведение политиков было некрасивым и неприятным. „Дебаты показывают их неспособность быть не только в политике, но и просто человеком. Это наше зеркало, как мы позволим людям прийти на такие должности, это зависит от всех нас“, - сказала ELTA Аста Ведина, 64-летняя Даля спешила на избирательный участок со своей собакой. „Голосуют все родственники, вся семья, все на одной стороне. Прежде всего, оборона, а для других улучшений… Пенсия у меня неплохая, 446 евро, так что живи и радуйся. Мне нужно поговорить о выборах с моей 91-летней матерью. Ей было плохо, но она сказала: „Как я могу не пойти голосовать“. Она была рада, что ее кандидат был избран в первом туре“, - рассказала женщина спортивного телосложения, одетая в яркую одежду и украшенную элементами триколора.
Даля рассказала, что не смотрит телевизор, но всегда читает предвыборные программы кандидатов, а в выборах принимают участие и ее дети, живущие за границей. 79-летняя Стефания заявила, что всегда голосует за одну политическую силу. „На этот раз крайне разочарована президентом (Гитанас Науседа - ELTA), потому что он дал реплику, сразу показал, какую политическую силу он поддерживает, такого еще никогда не случалось. Я его уважаю за одно - поддержку Украины, но все остальное...“, - не скрывала она разочарования журналисту ELTA. Пожилая женщина интересуется не только литовской, но и внешней политикой. Недопустимо поведение политиков на дебатных шоу. „Культура, зрелость, упадок, Трамп ведет себя плохо, задало ли это тон нашим политикам? Нехорошо, что во время дебатов, слышишь и больно, что не видят себя со стороны, когда унижают конкурентов. Подниметесь ли вы, если унижаете других? Я не вижу глубины, содержания. Наше движение вперед такое, как будто нам связали ноги“, - посетовала жительница Вильнюса.
„Там будет много мусора“, - оценила она будущий Сейм. Стефания говорит, что некоторым политикам было бы лучше преподавать научный коммунизм, потому что они много говорят и ничего не делают. Она хотела бы, чтобы в стране доминировали две сильные политические силы с четким направлением. „Помню, в советское время нужно было сдавать экзамены, ты не понимал, что говорить. На каждом заборе было написано, что был съезд, но не скажешь какой“, - вспоминала реалии советского времени собеседница.
ELTA напоминает, что избирательные участки открылись в воскресенье в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов. Избиратели 63 одномандатных округов, не избравшие своего члена Сейма в первом туре голосования, в воскресенье выберут своих представителей в парламент.
В воскресенье за мандаты в Сейм борются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „крестьян“, 9 либералов, по 3 - от Партии свободы и Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей. Претендуют на места в Сейме и представители Партии регионов Литвы. В повторном голосовании также будут соревноваться два представителя партии „Свобода и справедливость“, пара независимых кандидатов и один член Национального объединения.