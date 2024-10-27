Избиратели голосуют во втором туре выборов в Сейм: назвали, что их беспокоит и печалит

Она смотрела политические дебаты и, по словам женщины, поведение политиков было некрасивым и неприятным. „Дебаты показывают их неспособность быть не только в политике, но и просто человеком. Это наше зеркало, как мы позволим людям прийти на такие должности, это зависит от всех нас“, - сказала ELTA Аста Ведина, 64-летняя Даля спешила на избирательный участок со своей собакой. „Голосуют все родственники, вся семья, все на одной стороне. Прежде всего, оборона, а для других улучшений… Пенсия у меня неплохая, 446 евро, так что живи и радуйся. Мне нужно поговорить о выборах с моей 91-летней матерью. Ей было плохо, но она сказала: „Как я могу не пойти голосовать“. Она была рада, что ее кандидат был избран в первом туре“, - рассказала женщина спортивного телосложения, одетая в яркую одежду и украшенную элементами триколора.