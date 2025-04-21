"Избавляемся" от пасхальных яиц со вкусом: шесть простых рецептов

Рецепты этих блюд не только помогут со вкусом „избавиться“ от многочисленных пасхальных яиц, но и смогут пригодиться для того, чтобы разнообразить меню и в остальные месяцы года!
Яичный салат со слабосоленым лососем
Этот сытный салат предназначен для начинки круассанов и бутербродов, но его можно подавать и как самостоятельное блюдо. Конечно, вместо круассанов можно использовать любой хлеб, который вам нравится. Перед заправкой салатом его желательно обжарить.
Время приготовления: 10 минут6 порций
Ингредиенты:
6 сваренных вкрутую яиц
100 г слабосоленого или копченого лосося (можно заменить любой другой рыбой, например скумбрией)
небольшая горсть молодого шпината
100 г майонеза
2 столовые ложки нарезанного укропа
1/2 чайной ложки лимонного сока
щепотка соли, свежемолотый черный перец.
Для подачи – круассаны или свежий хлеб на ваш выбор.
Приготовление:
В большой миске смешайте майонез, укроп, лимонный сок, соль и перец. Добавьте нарезанные яйца и мелко нарезанную рыбу. Перемешайте. Разрезать круассаны поперек, наполнить яичным салатом и несколькими листьями шпината.
Салат из шпината с яйцами и теплой заправкой из бекона
Идея необычного салата: два полезных ингредиента — шпинат и яйца — с заправкой из хрустящего бекона.
Время приготовления: 30 минут4 порции
Ингредиенты:
100 г бекона холодного копчения
2 столовые ложки красного винного уксуса
1 маленький зубчик чеснока
1 чайная ложка коричневого сахара
1 столовая ложка дижонской горчицы
соль, свежемолотый черный перец - по вкусу
1 щепотка молотого мускатного ореха
1 щепотка хлопьев чили
50 мл оливкового масла
150 г шпината
1 маленькая красная луковица
4 сваренных вкрутую яйца
Приготовление:
Бекон нарезать узкими полосками и обжарить на сковороде на среднем огне, периодически помешивая. Когда бекон станет хрустящим, убрать его со сковороды и переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. В ту же сковороду, где жарился бекон, налить красный винный уксус, добавить коричневый сахар, горчицу, измельченный зубчик чеснока, посолить, поперчить и подогреть, время от времени помешивая. Приготовленную соусную основу выливаем в миску и постепенно добавляем оливковое масло, перемешивая. Добавьте в соус половину обжаренного бекона. В большой миске смешать шпинат, рубленые яйца и нарезанный тонкими полукольцами лук. Полить теплым соусом и посыпать оставшимся беконом. Подавать в теплом виде, сразу после приготовления.
Это еще одна вариация классического картофельного салата. Картофель хорошо сочетается с маринованной жареной паприкой.
Время приготовления: один часПорции: 8
Ингредиенты:
8 картофелин среднего размера
6 сваренных вкрутую яиц
2 маленьких сладких перца
400 г маринованной жареной паприки
1 маленькая луковица
100 г майонеза
соль, перец - по вкусу
горсть петрушки
Приготовление:
Картофель отварить в мундире в подсоленной воде. Пока картофель варится, подготавливаем остальные ингредиенты салата: лук шинкуем, паприку нарезаем мелкими кубиками - как свежую, так и маринованную. Яйца также нарезаем небольшими кубиками. Все смешать, добавив измельченную петрушку. Оставьте часть смеси в другой емкости. Когда картофель будет готов, слейте воду и немного остудите. Теплый картофель очистить и нарезать небольшими кубиками, добавить к подготовленной паприке и яйцам, добавить майонез и все перемешать. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей украсить заранее отложенной смесью паприки и яиц и посыпать рубленой петрушкой.
Яичный салат по-польски
Этот салат прекрасно сочетается с крекерами и может дополнить соленые закуски во время уютных вечеров в кругу друзей.
Время приготовления: 10 минутПорции: 6
Ингредиенты:
100 г сливочного сыра без добавок
1 столовая ложка сливочного масла
4 сваренных вкрутую яйца
1 маленькая луковица
соль и перец по вкусу
мелко нарезанная зелень
Приготовление:
В миске вилкой размять сливочный сыр и масло. Если смесь кажется слишком густой, добавьте еще сливочного масла. В приготовленную сырную смесь вмешать нарезанные яйца и лук. Посолить и поперчить, подавать на стол, посыпав свежей зеленью.
Совет: Если вам не нравится вкус свежего лука, перед добавлением в салат его можно обжарить.
Салат из цветной капусты с яйцом и беконом
Если вам нравится классический немецкий картофельный салат, то и этот вам обязательно придется по вкусу!
Время приготовления: 30 минут6 порций
Ингредиенты:
5 сваренных вкрутую яйца
1 средний кочан цветной капусты, разделенный на небольшие соцветия
50 г мелко нарезанных маринованных огурцов
1 маленькая красная луковица, мелко нарезанная
50 г свежего огурца, мелко нарезанного
100 г копченого бекона
Для соуса:
100 г майонеза
100 г йогурта без добавок
1 столовая ложка сладкой горчицы
1 столовая ложка белого винного уксуса
1 столовая ложка сахара
1 чайная ложка соли
1 щепотка молотой паприки
1 щепотка свежемолотого черного перца
Укроп для подачи
Приготовление:
Приготовить на пару или слегка отварить цветную капусту – важно, чтобы она не была слишком мягкой, иначе вместо салата получится пюре! Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить на слабом огне на сковороде без жира. Когда мясо подрумянится и станет хрустящим, снять его со сковороды и положить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишний жир. Положить все ингредиенты (в том числе и для соуса) в большую миску, перемешать и поставить в холодильник на пару часов, чтобы все вкусы и ароматы перемешались. Перед подачей посыпать свежим укропом и щепоткой молотого перца.
Фаршированные яйца, маринованные в свекле
Мариновать можно не только огурцы, помидоры и другие овощи, но и яйца. Однако перед тем, как мариновать яйца в свекле, следует помнить, что чем дольше яйца находятся в маринаде, тем интенсивнее будет их цвет и тем кислее они будут на вкус.
Время приготовления 15-20 минутВремя маринования 12 часов
Ингредиенты:
8 сваренных вкрутую яиц
Для маринада:
500 мл маринованной свеклы
200 мл яблочного уксуса
100 г коричневого сахара
1 чайная ложка розового перца
8 душистый перец
1 чайная ложка соли
Для начинки:
1 чайная ложка дижонской горчицы
1 столовая ложка майонеза
1/2 чайной ложки порошка карри
1 столовая ложка белого винного уксуса
2 столовые ложки оливкового масла
соль и перец для вкуса
Приготовление:
Берем емкость объемом около 1 л, в которую заливаем маринованную свеклу вместе со всем маринадом. Добавьте яблочный уксус, сахар, перец и соль. Все перемешать. В приготовленный маринад аккуратно опускаем очищенные яйца. Накройте емкость крышкой и оставьте мариноваться в прохладном месте не менее 12 часов, но не более трех дней. Когда яйца замаринуются, выньте их из маринада и аккуратно разрежьте поперек. Выньте желтки, смешайте их с горчицей, майонезом, порошком карри, белым винным уксусом и оливковым маслом. Желток и добавки размять вилкой до получения однородной массы. Если он кажется слишком густым, добавьте чайную ложку воды. Начинить белки приготовленной массой. Посолить, поперчить, посыпать зеленью и подавать на стол.