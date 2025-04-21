"Избавляемся" от пасхальных яиц со вкусом: шесть простых рецептов

Приготовить на пару или слегка отварить цветную капусту – важно, чтобы она не была слишком мягкой, иначе вместо салата получится пюре! Бекон нарезать небольшими кусочками и обжарить на слабом огне на сковороде без жира. Когда мясо подрумянится и станет хрустящим, снять его со сковороды и положить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишний жир. Положить все ингредиенты (в том числе и для соуса) в большую миску, перемешать и поставить в холодильник на пару часов, чтобы все вкусы и ароматы перемешались. Перед подачей посыпать свежим укропом и щепоткой молотого перца.