Из-за жары в некоторых школах сокращают уроки: в классах жарко, как в бане

Сколько школ приняли такое решение, сказать сложно, потому что в 2019 году было принято решение, что каждая школа сама решает, как поступить.
„В соответствии с общими планами, при экстремальных температурах, которые угрожают здоровью и жизни школьников, процесс обучения могут корректировать или временно остановить, или организовать удаленное обучение. Учебный процесс могут корректировать, когда температура достигает или превышает 30 градусов тепла. Решение о коррекции процесса учебные учреждения принимаю самостоятельно. По данным отдела просвещения, в среду в части школ уроки были сокращены“, – сказали представители Каунасского муниципалитета.
В соответствии с правилами гигиены, в школьных помещениях температура не должна быть выше 28 градусов тепла, однако в солнечные дни помещения в некоторых школах прогреваются намного сильнее, в большинстве школ нет кондиционеров. Днем в классах бывает жарко, как в бане.
Ученики довольны решением сократить уроки, поскольку сидеть в жару в помещениях очень тяжело. По словам представителей Министерства науки, образования и спорта, до сих пор из-за жары уроки сокращали только весной.
В 2019 году в первый раз была установлена максимальная температура. До этого уроки в Литве сокращали или отменяли только в сильные морозы, если было -20 и ниже, то в школу не ходили ученики начальной школы и 5 классов. Если температура бывает ниже 25 градусов, то в школу могут не приходить ученики 6-12 классов.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни жара из Литвы не уйдет.