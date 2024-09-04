Из-за жары в некоторых школах сокращают уроки: в классах жарко, как в бане

Ученики довольны решением сократить уроки, поскольку сидеть в жару в помещениях очень тяжело. По словам представителей Министерства науки, образования и спорта, до сих пор из-за жары уроки сокращали только весной.

В 2019 году в первый раз была установлена максимальная температура. До этого уроки в Литве сокращали или отменяли только в сильные морозы, если было -20 и ниже, то в школу не ходили ученики начальной школы и 5 классов. Если температура бывает ниже 25 градусов, то в школу могут не приходить ученики 6-12 классов.