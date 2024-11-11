Из-за заторов на этой улице столицы водители в ужасе: 500 метров едут 30 минут – муниципалитет готовит перемены

В сентябре этого года сообщалось, что с 14 октября до 15 декабря 2024 года будут ремонтировать участок ул. Лаздинелю от ул. Лукясчу до Эрфурто. На втором этапе работ обещали оборудовать временный объезд и светофор для регулирования движения на улице.

„Я живу в Лаздинеляй, сейчас утром и вечером ул. Лаздинелю стоит, проехать невозможно. Около магазина Maximа проезд сильно сужен, машины разъехаться не могут, что уже говорить об автобусах и грузовиках. Очень нужно, чтобы на месте регулировали движение или временный светофор. Ничего этого нет. Никто не регулирует движение, поэтому люди часами стоят в заторах“, – сказал читатель Delfi.