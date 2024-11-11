Из-за заторов на этой улице столицы водители в ужасе: 500 метров едут 30 минут – муниципалитет готовит перемены

В сентябре этого года сообщалось, что с 14 октября до 15 декабря 2024 года будут ремонтировать участок ул. Лаздинелю от ул. Лукясчу до Эрфурто. На втором этапе работ обещали оборудовать временный объезд и светофор для регулирования движения на улице.
К сожалению, выбранный порядок регулирования движения не удовлетворяет водителей, которые стоят в заторах.
„Я живу в Лаздинеляй, сейчас утром и вечером ул. Лаздинелю стоит, проехать невозможно. Около магазина Maximа проезд сильно сужен, машины разъехаться не могут, что уже говорить об автобусах и грузовиках. Очень нужно, чтобы на месте регулировали движение или временный светофор. Ничего этого нет. Никто не регулирует движение, поэтому люди часами стоят в заторах“, – сказал читатель Delfi.
В группе „Лаздинеляй“ на Facebook водители высказывают свое недовольство тем, что улица стала непроходимой.
„Чтобы преодолеть участок от ул. Пажагишкю до магазина Maximа потребовалось 45 минут“, – делилась опытом одна водитель.
Речь идет об участке длиной 500 м, по данным Google, это расстояние можно проехать в течение нескольких минут.
В записи водителя видно, что еще до 7 ч. затор стоял и на ул. Летаус. Водители пишут, что затор не рассасывается до 9 ч. утра. Приложения фиксируют здесь заторы и в 13 ч.
„Самая катастрофа была после 8 ч. Муж вез дочку в школу в Каролинишкес. Уроки начинаются в 8.55, jieони выехали пару минут после 8, дочь опоздала на 20 минут“, – писала одна женщина.
Кроме того, водители уверяют, что здесь не могут проехать и автобусы, грузовики. Они призывают оставлять жалобы на tvarkaumiesta.lt. Оказывается, тем, кто заполнил жалобу, ответили, что ответ будет через 20 рабочих дней.
Представитель „Вильнюсского общественного транспорта“ Гинтаре Жалите-Штарене заверила, что прямых жалоб водители не подавали, но инциденты были.
„С 21 октября МК „Услуги сообщения“ подкорректировали расписание 21 автобуса из-за нового конечного пункта и его продления. Однако бывают и вызовы, например, 6 ноября сообщалось, что тягач, остановившийся на ул. Лаздинелю, мешал движению автобусов 21 маршрута. Автобусы опаздывали на 20 минут“, – сказала Delfi Жалите-Штарене.
Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас информировал, что эти условия движения обусловлены сложными работами, однако ни власти, ни жителей об этом не информировали. В ближайшее время проблема эта будет решена.
„Во время реконструкции ул. Лаздинелю была оборудована временная дорога для объезда. В начале этой недели из-за технологически сложных работ временно объезд сузили, поэтому проехать по дороге в обе стороны одновременно невозможно. А поскольку дорогой также пользуется и техника дорожных рабочих - образуются дополнительные заторы.
Об этом подрядчик муниципалитет и общину не информировал, поэтому получил предупреждение. Его также обязали принять дополнительные меры: привлечь регулировщиков, продлить время регулирования, особое внимание уделить часам утреннего и вечернего пика.
Надо заменить, что после принятия дополнительных мер ситуация улучшилась. Чтобы неудобства длились минимальное время, компания привлекла дополнительные мощности. На следующей неделе восстановят двусторонний порядок движения на временной дороге. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства и надеемся на понимание“, – сказал он.