Из-за заставленного автомобиля вильнюсцу пришлось ехать на работу на такси

Инцидент произошел во дворе дома по адресу ул. Салтонишкю, 21.
В 8.55 ч. я вышел из дома. Сел в машину и попытался выехать со двора. В 09.07 ч. позвонил по номеру 112 и попросил помочь связаться с водителем машины, которая закрыла выезд, мне сказали, что информация была передана полиции. В 09.34 ч. мне позвонил человек из полиции и спросил, убрали ли машину, я ответил - нет. Мне сказали, что попытаются связаться с ее владельцем. Через 3 часа (11.30 ч.) автомобиль стоял во дворе, ничего не происходило“, – рассказал Линас.
Мужчина был вынужден ехать на работу на такси, он приехал туда с опозданием.
Журналист связался с представителем Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлией Самороковской.
„Такое сообщение были получено в 09.09 ч. Звонивший сказал, что около дома 21 на ул. Салтонишкю стоит автомобиль Тoyota, который мешает выехать со двора. Полиция нашла контакты хозяйки автомобиля Toyota (женщину 1961 г.р.) и ее сестры, однако связаться с ними не удалось. Информация свидетелей о нарушении ПДД не поступала. Только в 13.51 ч. полиции удалось связаться с сестрой хозяйки авто, которая пообещала убрать машину“, – сообщалось в комментарии.