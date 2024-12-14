Из-за заставленного автомобиля вильнюсцу пришлось ехать на работу на такси

В 8.55 ч. я вышел из дома. Сел в машину и попытался выехать со двора. В 09.07 ч. позвонил по номеру 112 и попросил помочь связаться с водителем машины, которая закрыла выезд, мне сказали, что информация была передана полиции. В 09.34 ч. мне позвонил человек из полиции и спросил, убрали ли машину, я ответил - нет. Мне сказали, что попытаются связаться с ее владельцем. Через 3 часа (11.30 ч.) автомобиль стоял во дворе, ничего не происходило“, – рассказал Линас.