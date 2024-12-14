2024.12.14 07:07

Из-за заставленного автомобиля вильнюсцу пришлось ехать на работу на такси

 
Automobilių stovėjimo aikštelė Vilniuje, Lietuvos policija
Automobilių stovėjimo aikštelė Vilniuje, Lietuvos policija
ФОТО: Delfi

В редакцию Delfi обратился читатель Линас (настоящее имя редакции известно), который 19 ноября утром был вынужден ехать на работу на такси. Свою машину вечером он оставил во дворе многоквартирного дома на ул. Салтонишкю (Вильнюс), а утром не смог выехать, потому что его машина была заставлена. Полиция ничем не могла помочь мужчине.

Инцидент произошел во дворе дома по адресу ул. Салтонишкю, 21.

В 8.55 ч. я вышел из дома. Сел в машину и попытался выехать со двора. В 09.07 ч. позвонил по номеру 112 и попросил помочь связаться с водителем машины, которая закрыла выезд, мне сказали, что информация была передана полиции. В 09.34 ч. мне позвонил человек из полиции и спросил, убрали ли машину, я ответил - нет. Мне сказали, что попытаются связаться с ее владельцем. Через 3 часа (11.30 ч.) автомобиль стоял во дворе, ничего не происходило“, – рассказал Линас.

Мужчина был вынужден ехать на работу на такси, он приехал туда с опозданием.

Журналист связался с представителем Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлией Самороковской.

Lietuvos policija

„Такое сообщение были получено в 09.09 ч. Звонивший сказал, что около дома 21 на ул. Салтонишкю стоит автомобиль Тoyota, который мешает выехать со двора. Полиция нашла контакты хозяйки автомобиля Toyota (женщину 1961 г.р.) и ее сестры, однако связаться с ними не удалось. Информация свидетелей о нарушении ПДД не поступала. Только в 13.51 ч. полиции удалось связаться с сестрой хозяйки авто, которая пообещала убрать машину“, – сообщалось в комментарии.

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