Из-за взрыва в многоквартирном доме в Паневежисе объявлена чрезвычайная ситуация

На заседании было решено в срочном порядке обратиться за консультацией к специалистам по присмотру за зданиями, чтобы они провели экспертизу. Такое решение было принято для максимального обеспечения безопасности жителей и их имущества и чтобы убедиться в безопасности конструкций здания.
Также было решено объявить чрезвычайную ситуацию по адресу ул. Нямуно, 14. Работники отдела соцобеспечения Паневежского муниципалитета готовы предоставить пострадавшим от взрыва жителям всю необходимую информацию о выделении финансовой помощи и помочь им в поиске временного жилья.
Во время заседания представитель муниципальной администрации Нериюс Будрейка информировал, что 21 января была получена информация о взрыве в общежитии на ул. Нямуно.
На месте происшествия специалисты зафиксировали нарушение стенных панелей, выбитые окна.
Работники компании АО Panevėžio būstas сейчас делают все возможное для восстановления подачи электричества в доме, делают все возможное, чтобы обезопасить работу системы центрального отопления – чтобы в трубах не замерзла вода.
Напомним, что пострадавшие от взрыва могут обращаться за социальной финансовой помощью в Паневежский муниципалитет по номерам (8 45) 504 480, 8 687 07620. Гуманитарную помощь готов оказать Красный крест. Подробную информацию можно получить по номеру 8 672 21820 и эл. почте panevezys@redcross.lt или по адресу ул. Клайпедос, 3, Паневежис.
По словам директора администрации Паневежского муниципалитета Томаса Юкны, были эвакуированы жители семи квартир.
"Были эвакуированы жители семи квартир, жителям предложили временный кров, но они отказались", – poсказал Юкна.
По его словам, жители смогут вернуться домой только после проведения экспертизы.
"Критического состояния нет, но экспертизу проведут, чтобы убедиться, что здание стабильное. Визуально не видно возможного обрушения, но это еще должны подтвердить специалисты. Поэтому пока жители 7 квартир не могут вернуться домой", – сказал Юкна.