Из-за возросшего потока звонков Фонд социального страхования просит пользоваться онлайн-самообслуживанием

„В настоящее время сложно дозвониться в колл-центр „Содры“, создаются очереди ожидающих. Приносим извинения за неудобства и просим Вас проявить терпение“, — сообщила „Содра“ на своей странице в Facebook в понедельник.

Личную информацию о пенсии можно найти, войдя в свой личный кабинет на сайте „Содры“, другую информацию можно найти в ежемесячном календаре выплаты пенсий и пособий и на веб-сайте „Содры“.

Как сообщила „Содра“, в феврале были повышены досрочные пенсии по старости, пособия, пенсии пострадавшим лицам, ученым, должностным лицам и военным, а также государственные пенсии первой и второй степени. Эти выплаты выплачиваются за предыдущий месяц, а не за текущий месяц.