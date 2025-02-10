Из-за возросшего потока звонков Фонд социального страхования просит пользоваться онлайн-самообслуживанием

„В настоящее время сложно дозвониться в колл-центр „Содры“, создаются очереди ожидающих. Приносим извинения за неудобства и просим Вас проявить терпение“, — сообщила „Содра“ на своей странице в Facebook в понедельник.
Личную информацию о пенсии можно найти, войдя в свой личный кабинет на сайте „Содры“, другую информацию можно найти в ежемесячном календаре выплаты пенсий и пособий и на веб-сайте „Содры“.
Как сообщила „Содра“, в феврале были повышены досрочные пенсии по старости, пособия, пенсии пострадавшим лицам, ученым, должностным лицам и военным, а также государственные пенсии первой и второй степени. Эти выплаты выплачиваются за предыдущий месяц, а не за текущий месяц.
Поэтому в январе их получатели получили выплаты за декабрь и пока не ощутили повышения, а в феврале они получат повышенные суммы за январь.
С января выплачиваются уже индексированные пенсии по старости, инвалидности (потере трудоспособности), вдовству и другим видам социального страхования, а также пособия одиноким лицам – эти пенсии выплачиваются за текущий месяц.
Некоторые получатели могут получить в этом месяце меньшие суммы, чем те, что выплачивались в январе. Это произойдет из-за разного порядка выплаты пенсий и надбавок – несмотря на то, что сами пенсии выросли, из-за графика их выплаты февральские выплаты могут быть меньше январских.
В зависимости от места проживания и выбранного способа выплаты пенсии начинают выплачиваться с 7 февраля до 26 февраля.