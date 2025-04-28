2025.04.28 11:47

Из-за воскресного пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman будет объявлено локальное чрезвычайное положение

 
Elta
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Gaisras UAB Energesman
Gaisras UAB Energesman
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Мэр столицы Валдас Бенкунскас объявил о введении чрезвычайного положения местного значения из-за пожара, вспыхнувшего в воскресенье на мусороперерабатывающем заводе Energesman в Вильнюсе.

„Со стороны города вскоре будет объявлено локальное чрезвычайное положение в этом районе и будет действовать отдельный правовой режим“, — заявил В. Бенкунскас журналистам в Гарюнай, где в воскресенье вспыхнул пожар.

По его словам, в настоящее время муниципалитет города стремится уменьшить экологический ущерб, нанесенный пожаром.

„Вся пожарная вода уже обрабатывается как положено — собирается и будет отдельно вывозиться как в автоцистернах, так и в резервуары близлежащей электростанции. Экологический ущерб теперь сведен к минимуму“, — сказал В. Бенкунскас.

Мэр сообщил, что из-за направления ветра дым от пожара в Гарюнай распространился не в центр Вильнюса, а в противоположном направлении.

„Это также помогло нам избежать и эвакуаций местных жителей, такая угроза была, но нам удалось ее избежать“, — отметил В. Бенкунскас.

Глава Вильнюсского муниципалитета заявил, что завод Energesman является одним из важнейших звеньев всей столичной системы обращения с отходами —доставляемые сюда отходы сортируются и сжигаются на близлежащей электростанции — поэтому, по словам В. Бенкунскаса, теперь необходимо решать вопрос „отходов со всего региона“.

„Видимо, все вопросы будут подняты завтра, за завтрашний день нам придется многое сделать, но главный сигнал в том, что услуга по сбору отходов в Вильнюсе уже обеспечена и никаких сбоев не будет. Наш вопрос будет в том, как обращаться с собранными отходами, каким образом“, — сказал В. Бенкунскас.

В воскресенье, около 7.52 ч. поступило сообщение о пожаре на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в столичном районе Гарюнай на улице Йочёню. Когда прибыли пожарные, мусор на территории завода Energesman горел открытым пламенем.

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