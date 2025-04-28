Из-за воскресного пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman будет объявлено локальное чрезвычайное положение

Глава Вильнюсского муниципалитета заявил, что завод Energesman является одним из важнейших звеньев всей столичной системы обращения с отходами —доставляемые сюда отходы сортируются и сжигаются на близлежащей электростанции — поэтому, по словам В. Бенкунскаса, теперь необходимо решать вопрос „отходов со всего региона“.

„Видимо, все вопросы будут подняты завтра, за завтрашний день нам придется многое сделать, но главный сигнал в том, что услуга по сбору отходов в Вильнюсе уже обеспечена и никаких сбоев не будет. Наш вопрос будет в том, как обращаться с собранными отходами, каким образом“, — сказал В. Бенкунскас.