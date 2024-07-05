Из-за вируса в больницу Вильнюса доставлены 17 участников Праздника песни – в их числе 9 детей

„Из 17 пациентов в 10:00 ч. в больнице остались 9. Некоторых еще осматривали, брали анализы. По имеющимся данным, пациенты – представители разных коллективов. Их состояние не является тяжелым или угрожающим жизни. В отделении для взрослых в праздники не наблюдается роста числа пациентов“, – сказала представитель организатора Праздника песни Юргита Юозайтите-Маркявичене.
Также отмечается, что ситуация не отличается от той, которая бывает во время других массовых мероприятий, во время которых бывают люди с подобным диагнозом или люди, получившие травмы.
Сантаришкская клиника сотрудничает с Национальным центром общественного здравоохранения, наблюдает за ситуацией и готова к наплыву пациентов в эти дни“, – заметила Юозайтите-Маркявичене.
Первым об этом сообщил портал 15min.lt, в редакцию которого обратилась женщина и сказала, что многих участников Праздника песни тошнит, а некоторые были госпитализированы. По словам женщины, двое ее сыновей участвуют в празднике.