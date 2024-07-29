Из-за урагана в Литве без электричества остались более 160 000 потребителей

„По последним данным, насчитывается более 160 тыс. потребителей, у которых нарушено потребление электроэнергии. Значительно более 3 тыс. точек, где есть нарушения, это как воздушные линии, так и трансформаторные, высоковольтные линии“, - рассказала Elta представитель ESO Раса Юодкене.

По словам представителя ЕСО, в настоящее время без электричества остаются и некоторые жители, проживающие вокруг крупных городов.

„Есть места (в кольцевых муниципалитетах), где, например, из-за поломок крупных трансформаторных Litgrid вообще нет электричества“, - ответила представитель ЕСО на вопрос о том, прерывалось ли электроснабжение в муниципалитетах вокруг больших городов.