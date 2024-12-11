Из-за связей с Москвой Литву покидает объединявший бегунов и развивавший здесь бизнес Кузьмин

Три месяца назад он с единомышленниками начал организовывать бесплатные забеги на 5 км по парку Вингис, в которых свои силы испытали сотни людей.
Кроме того, бегуны по воскресеньям собирались и стартовали от ужупского кафе. Организатором этих уютных забегов был Кузьмин.
Он приехал в Литву два года назад и быстро собрал группу единомышленников. В их планах был амбициозный проект с ультрамарафонщиком Айсасом Ардзияускасом, однако планы расстроил Департамент миграции, который не выдал Кузьмину вид на жительство и не предоставил ему убежище.
Кузьмин родился и жил в Калининграде. Он приехал в Литву в январе 2023 г. и намеревался развивать бизнес.
„Мы занялись международным проектом Park Run, я прилагаю много усилий для интеграции, чтобы стать частью литовского общества, к сожалению, меня планируют депортировать“, – сказал Кузьмин.
„Мы планировали переехать в Литву еще в 2018 г., но помешала пандемия ковида, мой сын поступил в 2019 году в Вильнюсский университет. Мы планировали жить в Литве, у меня нет запасного плана, я не хочу ни от кого бежать. Я понимаю, что есть угрозы, они могут быть в России, но у меня нет другой возможности“, – признал он.
В январе 2023 г. он указал, что в 1995-2000 гг учился в Военно-инженерном университете, затем 1,5 года работал в военной сфере.
В конце лета 2001 г. он подал в отставку, был уволен с апреля 2002 г. и 20 лет не имел ничего общего с военными структурами.
Департамент госбезопасности Литвы указал, что Кузьмин все же представляет угрозу нацбезопасности Литвы.
По оценке ДГБ, если Кузьмин получит вид на жительство, то его могут использовать для шпионажа как лояльного российской власти человека.
Кузьмину не выдали визу, вид на жительство и запретили приезжать и жить в странах ЕС.
Кузьмин обжаловал это решение весной 2023 г. в Вильнюсском окружном административном суде.
3 мая 2023 г. его задержали и доставили на заставу СОГГ, там он попросил убежище.
Правоохране он сказал, что покинул Россию в 2023 году из-за начатой в сентябре 2022 г. мобилизации, пытался попасть в Литву через Гродно, но не сумел. После того как волна мобилизации спала, вернулся в Москву, а в ноября 2022 г., получив итальянскую визу, приехал в Литву.
В Литве живет дядя и двоюродная сестра Кузьмина. Родственники его жены здесь жили до 1940 г. Сын подал документы на гражданство Литвы.
В Литве у него есть бизнес.
В суде Кузьмин заявил, что с самого начала войны „осуждал и осуждает инициированную президентом России войну и поддерживает Украину“.
Об этом он заявляет в соцсетях (Facebook и Instagram), участвовал и в митинге. Кузьмин указал, что за такую позицию в России его ждет тюрьма.
23 мая 2023 года суд отменил решение Департамента миграции. Но Департамент миграции подал апелляцию.
Дело Кузьмина возобновили летом 2024 года, он не получил статус беженца. Было решено выслать его в Россию и на 5 лет запретить въезд в Литву.
В деле появились новые аргументы. Отмечают, что с начала войны в Украине Кузьмин „не пытался отмежеваться от действий российских властей и регулярно участвовал в спортивных мероприятиях, которые организовывал и финансировал „Газпромбанк“, фотографировался с людьми, демонстрирующими российскую символику“.
В решении сказано, что российскую федерацию по триатлону с 2020 г. возглавляет Ксения Шойгу (дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу).
По этой причине Департамент миграции отказал Кузьмину в убежище.
Кузьмина такое решение удивило.
„Я не понимаю, за что такое серьезное наказание. У меня здесь семья, друзья, родственники, сын заканчивает учебу в Вильнюсском университете.
Меня признали угрозой Литве. Меня планируют депортировать, но мы победили во всех судах, даже в Верховном.
В этом году Департамент миграции возобновил дело, на этот раз мы проиграли дело в суде“, – удивлялся он.