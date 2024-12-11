Из-за связей с Москвой Литву покидает объединявший бегунов и развивавший здесь бизнес Кузьмин

„Мы планировали переехать в Литву еще в 2018 г., но помешала пандемия ковида, мой сын поступил в 2019 году в Вильнюсский университет. Мы планировали жить в Литве, у меня нет запасного плана, я не хочу ни от кого бежать. Я понимаю, что есть угрозы, они могут быть в России, но у меня нет другой возможности“, – признал он.