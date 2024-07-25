Из-за сильного ненастья в Вильнюсском аэропорту не могли сесть самолеты

По данным Flightradar24.com дольше всего над Вильнюсом кружил самолет Ryanair из Милана, который должен был сесть в 12:25 ч. Сел он только в 13:47 ч.

Недалеко от Вильнюса кружил и самолет Ryanair из Барселоны, он сел с опозданием на 25 минут.

Сесть в Вильнюсе не мог и самолет WizzAir из Варшавы, и GetJet из Антальи, и Ryanair из Стокгольма, и AirBaltic из Амстердама.