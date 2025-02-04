2025.02.04 13:28

Из-за ремонта светофоров в районе Лепкальнис прогнозируют заторы

 
ru.DELFI.lt
Kaunas šviesoforų sekcijas vėl pakeitė lentelėmis su rodyklėmis. Daliaus Santockio nuotr.
Kaunas šviesoforų sekcijas vėl pakeitė lentelėmis su rodyklėmis. Daliaus Santockio nuotr.

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что проводят работы по ремонту светофоров, поэтому будут ограничения на перекрестках улиц Лепкальнё и Дунояус.

Работы проведут в несколько этапов, поэтому в указанное время движение будет организовано по одной полосе, а скорость ограничена до 30 км/ч:

4 февраля на ул. Лепкальнё от ул. Дунояус до ул. Дзуку (в направлении ул. Дзуку);

5 февраля на ул. Лепкальнё от ул. Спарно до ул. Дунояус (в направлении ул. Дунояус);

10 февраля на ул. Дунояус от ул. Бирбинё до ул. Лепкальнё (в направлении ул. Лепкальнё);

11 февраля на ул. Лепкальнё от ул. Дзуку до ул. Дунояус (в направлении ул. Дунояус).

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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