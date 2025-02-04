Из-за ремонта светофоров в районе Лепкальнис прогнозируют заторы

Работы проведут в несколько этапов, поэтому в указанное время движение будет организовано по одной полосе, а скорость ограничена до 30 км/ч:

4 февраля на ул. Лепкальнё от ул. Дунояус до ул. Дзуку (в направлении ул. Дзуку);

5 февраля на ул. Лепкальнё от ул. Спарно до ул. Дунояус (в направлении ул. Дунояус);

10 февраля на ул. Дунояус от ул. Бирбинё до ул. Лепкальнё (в направлении ул. Лепкальнё);

11 февраля на ул. Лепкальнё от ул. Дзуку до ул. Дунояус (в направлении ул. Дунояус).