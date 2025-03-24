2025.03.24 14:52

Из-за растраты почти 200 млн. евро член столичного горсовета обратился в учреждения ЕС и Литвы

 
ru.DELFI.lt
Vasariškas šeštadienis Vilniuje
Vasariškas šeštadienis Vilniuje
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Член Вильнюсского горсовета Алмантас Станкунас 24 марта обратился в Европейскую счетную палату и в литовские учреждения в связи с намерениями растратить около 150 млн. евро на закупку электрических автобусов и водоробусов и неэффективно использовать еще почти 37 млн. евро помощи ЕС, пишет портал madeinvilnius.lt.

На производство водорода и покупку водоробусов „Вильнюсский общественный транспорт" намерен получить почти 37 млн. помощи ЕС, не считая тех денег, которые пойдут на электрические автобусы для частных перевозчиков. Член горсовета считает, что эти деньги могут быть потрачены на оплату более экономически обоснованных и важных для безопасности страны проектов.

По словам Станкунаса, эти траты преступны, если иметь в виду острую необходимость в повышении финансирования устойчивости энергетической инфраструктуры, гражданской безопасности, развития дорог для эвакуации, мобильных проектов обороны и на другие важные нужды.

Станкунас просит оценить масштаб необоснованных трат и срочно остановить их.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии