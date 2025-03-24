Из-за растраты почти 200 млн. евро член столичного горсовета обратился в учреждения ЕС и Литвы

На производство водорода и покупку водоробусов „Вильнюсский общественный транспорт" намерен получить почти 37 млн. помощи ЕС, не считая тех денег, которые пойдут на электрические автобусы для частных перевозчиков. Член горсовета считает, что эти деньги могут быть потрачены на оплату более экономически обоснованных и важных для безопасности страны проектов.