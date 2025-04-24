Из-за прошлогодних дискуссий Каунасский муниципалитет решил не спешить с идеей памятника Бразаускасу

„Конкурс художественных идей не объявлялся, поскольку после принятия решения совета (об установке памятника А. М. Бразаускасу в Каунасе — ELTA) возникло много дискуссий. Мы не намерены торопиться с реализацией этой идеи“, — сообщил в среду агентству Elta руководитель отдела культурного наследия муниципалитета Саулюс Римас.
Предложение мэра увековечить память А. М. Бразаускаса в Каунасе было одобрено горсоветом в июне прошлого года. Однако, несмотря на поддержку большинства, инициатива вызвала дебаты среди депутатов совета. Поднимались вопросы как о необходимости такого памятника, так и о „единоличных“ решениях мэра и об „отсутствии“ политики города в области исторической памяти.
Кроме того, предложение В. Матийошайтиса установить памятник бывшему главе государства во дворе исторического Президентского дворца подверглось критике и на национальном уровне — тогдашний министр культуры Симонас Кайрис заявил, что категорически не согласен с этими планами, поскольку памятнику А. М. Бразаускасу не место рядом с президентами межвоенного периода.
Президент Гитанас Науседа также заявил, что необходима четкая стратегия, прежде чем увековечивать таких политических деятелей.
Со своей стороны, В. Матийошайтис в июне прошлого года заявил о планах провести опрос среди жителей временной столицы по поводу памятника и задать им вопросы как о необходимости самого памятника, так и о его возможном месте расположения. Однако чуть позже представители муниципалитета дали понять, что сначала будет объявлен конкурс на реализацию проекта.
А. М. Бразаускас занимал пост президента Литвы с 1993 по 1998 год. Он был первым напрямую избранным лидером страны. Его экселенция скончался в июне 2010 года.