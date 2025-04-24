Из-за прошлогодних дискуссий Каунасский муниципалитет решил не спешить с идеей памятника Бразаускасу

Со своей стороны, В. Матийошайтис в июне прошлого года заявил о планах провести опрос среди жителей временной столицы по поводу памятника и задать им вопросы как о необходимости самого памятника, так и о его возможном месте расположения. Однако чуть позже представители муниципалитета дали понять, что сначала будет объявлен конкурс на реализацию проекта.