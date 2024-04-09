Из-за повышенного уровня загрязнения воздуха жителям Вильнюса рекомендуется ходить в масках

Вместе с жарой с юга в Вильнюс пришла и пыль – в воздухе увеличилось количество твердых частиц, что негативно сказывается на качестве воздуха.

По словам заведующей отделом по оценке качества воздуха Агентства по охране окружающей среды Вилмы Бимбайте, на данный момент качество воздуха по всей стране хорошее, однако в ближайшие дни загрязнение воздуха может повыситься.

"Из данных государственного мониторинга мы видим, что качество воздуха по всей стране пока хорошее, очень большого повышения концентрации загрязняющих частиц мы не наблюдаем. На данный момент концентрации средние и ниже, не думаю, что они превысят суточный предел", – сказала Бимбайте.