Из-за ошибки в системе компания ESO требовала у клиента сумму в 10 раз больше положенной

Через несколько дней ее муж А.Г., который подавал это заявление, получил от специалиста ESO И.С. такое электронное письмо: "Хотим вас информировать, что подрядчик, который будет выполнять работы, подсчитал их стоимость. Выяснилось, что он не сможет выполнить работы за сумму, указанную в предварительном договоре. После пересчета получается сумма 859,74 евро. Вы заплатили 97,96 евро, поэтому должны заплатить еще 761,78 евро".

"Мы не могли понять, что происходит. Может, у ESO двойная система? Мы реновировали дом, в июле подали заявку на перенос счетчика на улицу и увеличение мощности. Заплатили больше 40 евро за заявление (за подготовку условий работ). Нам позвонил инженер ESO, сказал, что должны сделать мы, и что сделают они. Попросил заплатить почти 100 евро, прислал счет, мы заплатили", – рассказала Й.Г.

"Мы пытались выяснить, откуда взялась сумма в 10 раз больше начальной, что это было? Недоразумение или попытка вытянуть больше денег?", - сказала женщина.

Семье не пришлось платить сверху. По словам представителя семьи из Клайпедского района Й.Г., если бы у них попросили заплатить 300 евро, а не почти 1000, они бы заплатили без споров.

Мужчина пытался выяснить, почему цена выросла почти в 10 раз., но ответа не было.

Й.Г. записалась на встречу с работниками ESO. Они ей не позвонили, поэтому она сама звонила, изложила всю ситуацию. Представитель ESO сказал ей, что они все оплатили, kaнадо ждать, когда выполнят работы.

Но вскоре опять позвонила та же И.С. и сказала, что надо заплатить почти 1000 евро. Тогда семье написала на сайте ESO жалобу на И.С. Им перезвонили из ESO и сказали, что они ничего не должны платить. Только через неделю им позвонила И.С. и извинилась, сказала, что ничего больше платить не надо, работы выполнят до 21 августа.

"11 августа утром снова звонок из ESO, нас спрашивают, собираемся ли мы платить эту сумму или нет. Мы ему снова все объясняем. В 16 ч. он перезвонил, извинился и сказал, что ничего платить не надо.