Из-за нового порядка жители Вильнюса стоят в очередях

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Gyventojai eilėje
Gyventojai eilėje
ФОТО: Skaitytojų nuotr.

В Вильнюсе вступил в силу новый порядок сортировки пищевых отходов - их надо собирать в специальные оранжевые пакеты и затем бросать в общие контейнеры. Около мест раздачи оранжевых пакетов люди стоят в очередях. Жители на морозе стоят достаточно долго. Представители муниципалитета обещают раздавать пакеты и емкости для сортировки весь год.

Похоже, новый порядок доставил жителям немало хлопот. В редакцию Delfi обратилась жительница микрорайона Шешкине, которая прислала фото со страницы жителей района в социальной сети Facebook. На фото видны очереди за оранжевыми пакетами.

Читательница интересовалась, нормально ли, что люди стоят на таком морозе в больших очередях.

Gyventojai eilėje

Очереди за пакетами в одном из магазинов запечатлел и фотограф портала Delfi. Там люди стояли внутри магазина.

Редакция обратилась за комментарием к представителю муниципалитета Габриэлюсу Грубинскасу. Он сказал, что муниципалитет рад, что жители так интересуются новшеством.

Gyventojai eilėje

"По нашей оценке, это показывает, что жители сознательны и заинтересованы в сортировке. Муниципалитет прилагает все усилия для того, чтобы жителям было удобно получить необходимые средства - пакеты и емкости.

С 11 декабря получить их можно было в муниципалитете и староствах, на площадках для крупногабаритного мусора, а с Нового года организуют мобильные команды, которые раздают средства в местах большого скопления людей около магазинов.

Мобильные команды в каждом из мест работают не меньше 3 ч., график составлен так, чтобы в течение двух недель команда хотя бы раз посетила 21 староство столицы. Эти средства будут раздавать весь год", – сказал Грубинскас.

Он сказал, что на данный момент уже раздали 33 000 комплектов для сортировки (больше 10%).

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