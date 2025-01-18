2025.01.18 12:45

Из-за нехватки врачей закрыт подотдел Алитусской больницы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
ФОТО: Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuotrauka

С начала январе в Алитусе был закрыт подотдел детской реанимации и интенсивной терапии Больницы Алирусского округа им. Стасиса Кудирки. Издание Alytaus naujienos сообщает, что подотдел закрыли после того, как на пенсию ушли работавшие в нем врачи.

Заместитель директора больницы Бернадета Навалинскене сказала, что не нашлось врачей, которые могли бы работать в этом подотделе. Правда, из-за небольшого числа пациентов, по ее словам, этот подотдел уже и без того планировали реорганизовать.

„Около 200 пациентов в год – поток небольшой. Тем более, что детей в тяжелом состоянии мы увозим в Каунасскую клинику. Нынешние перемены заставили принять решительные действия“, – сказала Навалинскене.

После закрытия этого подотдела детские палаты интенсивной терапии были открыты при отделах педиатрии и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Алитусе проводят реорганизацию медучреждений – Туберкулезную больницу Алитусского округа присоединяют к больнице им. С.Кудирки.

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