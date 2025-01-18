Из-за нехватки врачей закрыт подотдел Алитусской больницы

Заместитель директора больницы Бернадета Навалинскене сказала, что не нашлось врачей, которые могли бы работать в этом подотделе. Правда, из-за небольшого числа пациентов, по ее словам, этот подотдел уже и без того планировали реорганизовать.

„Около 200 пациентов в год – поток небольшой. Тем более, что детей в тяжелом состоянии мы увозим в Каунасскую клинику. Нынешние перемены заставили принять решительные действия“, – сказала Навалинскене.

После закрытия этого подотдела детские палаты интенсивной терапии были открыты при отделах педиатрии и скорой помощи.