Из-за метели в Вильнюсе образовались заторы, некоторые улицы стали непроходимыми

В Литву, как и предупреждали синоптики, пришла метель. Выпал снег, а сильный ветер осложнил движение. Метель разыгралась с утра, во время утреннего пика на дорогах, поэтому в крупных городах на основных артериях образовались заторы. Заторы стояли и в Вильнюсе, и в Каунасе, по всей Литве посыпались ДТП.