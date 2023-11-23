Из-за метели в Вильнюсе образовались заторы, некоторые улицы стали непроходимыми

По данным системы наблюдения за дорогами в Вильнюсе JUDU, около 8 ч. в столице образовалось 14 заторов. Самой сложной ситуация была на проспекте Пилайтес, на Молетском шоссе, на ул. Озо, Гележинё Вилко. На столичных улицах произошло 4 ДТП – на Гележинё Вилко, Мокслининку, Милдос и Павилёню.
В городе в 15 местах проводятся дорожные работы, в 10 местах ограничено движение.
В четверг около 10 ч. общественный транспорт в столице опаздывал на 50 мин., сообщает муниципальная компания "Услуги сообщения".
"Из-за плохих погодных условий и заторов общественный транспорт опаздывает на 50 минут", – сказано в сообщении.
Литовская дирекция автомобильных дорог указала, что в четверг утром из-за снега условия на дорогах всей Литвы были сложными. Местами на дорогах образовался слой снега толщиной 10 см.