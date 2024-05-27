Из-за климатических изменений в Литве появляются новые насекомые

Палинаускас подчеркнул, что из-за потепления и большой мобильности людей прогнозируют рост числа и других инфекционных болезней.
Ученые сообщают, что болезни, которые переносят комары – малярия и лихорадка денге – быстро распространяются по всему миру. Они появились и в некоторых странах Южной и Западной Европы – в Италии, Испании, Франции, Германии и др. Согласно прогнозам, из-за изменения климата эти болезни охватят еще больше территорий. Литовские ученые говорят, что эти болезни могут появиться и в Литве есть, но в ближайшее время нет вероятности их быстрого распространения в наших широтах.
Ученый Литовского университета медицинских наук Арнолдас Паутенюс сказал, что лихорадку денге и малярию переносят разные виды комаров.
"Переносчики лихорадки денге обитают в основном в странах Южной Европы – Испании, Франции, Италии, на Балканах, в Греции и др. Теоретически они могут встречаться и севернее", – сказал Паутенюс.
По его словам, пока в Литве нет благоприятных условий для распространения лихорадки денге. Ученый заметил, что пока вполне возможна фиксация привозных случаев этого заболевания.
Палинаускас подчеркнул, что для распространения комаров, переносящих малярию, достаточно среднего повышения температуры.
Ученый сказал, что сейчас в Европе распространена "аэропортная малярия", когда очаги болезни фиксируются рядом с аэропортами. Такие случаи фиксируются в Германии, Великобритании, Италии, Голландии, Греции.
Палинаускас заметил, что малярией болеют не только люди, но и птицы. Случаи болезни птиц фиксировались и в Литве. Правда, эта форма малярии от птиц людям не передается.
Палинаускас сказал, что другое опасное заболевание – лейшманиоз.
"Лейшманиозы - группа паразитарных природно-очаговых заболеваний, которая вызывается паразитирующими простейшими рода Leishmania, болезни передаются человеку через укусы москитов рода Phlebotominae", – рассказал он.
По его словам, это заболевание стало распространяться в северные регионы, первые случаи уже фиксировались в Германии.
Еще одно опасное заболевание - лихорадка Чикунгунья. Это вирусное заболевание, вызываемое РНК-содержащим арбовирусом Чикургунья (Chikungunya virus) рода Alphavirus. Заболевание характеризуется внезапной лихорадкой, часто сопровождаемой сильной болью в суставах.
"Первый раз это заболевание в Европе было установлено в 2007 г. в Италии. Болезнь переносят разные виды комаров, включая тигровых", – сказал собеседник.
Кроме того, в Европе появилось и такое заболевание, как лихорадка Западного Нила. Переносчики заболевания - комары рода Culex, которые водятся и в Литве.
"Некоторые исследования показывают, что если температура поднимется на 2–4°C, то появление этих заболеваний в центральной и северной части Европы станет вполне реальным.