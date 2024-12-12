Из-за касс самообслуживания в магазинах у вильнюсца лопнуло терпение: это плевок в лицо покупателям

Вильнюсец Марюс (настоящее имя редакции известно) сказал, что с помощью таких касс предприниматели экономят много денег, а покупатели вынуждены выполнять работу кассиров.
„В магазинах IKI не раз бывало, что после 21 ч. работает только касса самообслуживания, в кассах примерно 4 клиента, все кассы „бастуют“ коды не считывают, продавец в панике пытается решить проблему, люди нервничают. В результате из-за экономии в дурацком положении оказывается продавец, люди теряют время и нервничают.
Как-то в Lidl тоже такие кассы не считывали коды, пришлось 10 минут ждать продавца, коды бракованные, приходилось продавцу вводить цифры вручную“, – возмущался Марюс.
Он считает, что за пользование такими кассами покупателям должны делать скидку или как-то иначе „оплачивать“ их работу.
„Расширение сети касс самообслуживания – это циничный плевок в лицо покупателям. Покупаю еду, плачу огромные деньги, и меня заставляют бесплатно „работать“ на торговые сети, получающие миллионную прибыль. Кроме того, эти сети хотят оставить без работы продавцов.
Повторяю: я не работаю в магазине. Даже если бы мне предложили скидку 5% за покупки – все равно сначала подумал бы, стоит ли стоять после работы и сканировать товары. Кстати, около касс самообслуживания также выстраиваются очереди. Работники иногда невежливо повышают голос“, – сказал другой вильнюсец - Мантас.
Портал Delfi связался с представителем IKI - Гинтаре Китове. Она сказала, что покупателям нравятся кассы самообслуживания, 60% покупателей пользуются их услугами.
„Кстати, и возраст пользующихся разный – от молодых людей до пенсионеров. Люди сами выбирают их за возможность быстро и удобно купить необходимое“, – сказано в комментарии.
Представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала:
„Во всех наших магазинах есть кассы обоих форматов, поэтому покупатель может выбрать наиболее подходящий. В кассах самообслуживания внедрена удобная система, которая позволяет без проблем купить все необходимое, если возникают вопросы - на помощь приходит работник магазина“.
Что о таких кассах думают специалисты ГСЗПП?
„По мнению ГСЗПП, бизнес должен создать условия для выбора, покупатель сам должен выбрать наиболее подходящий вариант - обычную кассу или кассу самообслуживания.
ГСЗПП считает, что появление инновационных решений расширяют доступность услуг и покупок, делают их доступнее.
ГСЗПП следит за тем, как соблюдают правила информирования потребителей. Со стороны предпринимателя ждут внимательности и честности. Каждый предприниматель должен позаботиться о том, чтобы покупатели получали ясную информацию о товарах и услугах“, – сказала представитель службы Милда Дейманте.