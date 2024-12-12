Из-за касс самообслуживания в магазинах у вильнюсца лопнуло терпение: это плевок в лицо покупателям

Кассы самообслуживания – раньше были новшеством в Литве, а сейчас – обычное явление. Одни с удовольствием пользуются их услугами и экономят время, а другие считают, что так они „работают на магазин“. Как на такую критику отреагировали представители сетей IKI, LIDL и Государственной службы по защите прав потребителей (ГСЗПП)?