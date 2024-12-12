2024.12.12 07:05

Из-за касс самообслуживания в магазинах у вильнюсца лопнуло терпение: это плевок в лицо покупателям

 
Savitarnos kasos
Savitarnos kasos
ФОТО: Delfi

Кассы самообслуживания – раньше были новшеством в Литве, а сейчас – обычное явление. Одни с удовольствием пользуются их услугами и экономят время, а другие считают, что так они „работают на магазин“. Как на такую критику отреагировали представители сетей IKI, LIDL и Государственной службы по защите прав потребителей (ГСЗПП)?

Вильнюсец Марюс (настоящее имя редакции известно) сказал, что с помощью таких касс предприниматели экономят много денег, а покупатели вынуждены выполнять работу кассиров.

„В магазинах IKI не раз бывало, что после 21 ч. работает только касса самообслуживания, в кассах примерно 4 клиента, все кассы „бастуют“ коды не считывают, продавец в панике пытается решить проблему, люди нервничают. В результате из-за экономии в дурацком положении оказывается продавец, люди теряют время и нервничают.

Как-то в Lidl тоже такие кассы не считывали коды, пришлось 10 минут ждать продавца, коды бракованные, приходилось продавцу вводить цифры вручную“, – возмущался Марюс.

Bitutė savitarnos kasos

Он считает, что за пользование такими кассами покупателям должны делать скидку или как-то иначе „оплачивать“ их работу.

„Расширение сети касс самообслуживания – это циничный плевок в лицо покупателям. Покупаю еду, плачу огромные деньги, и меня заставляют бесплатно „работать“ на торговые сети, получающие миллионную прибыль. Кроме того, эти сети хотят оставить без работы продавцов.

Повторяю: я не работаю в магазине. Даже если бы мне предложили скидку 5% за покупки – все равно сначала подумал бы, стоит ли стоять после работы и сканировать товары. Кстати, около касс самообслуживания также выстраиваются очереди. Работники иногда невежливо повышают голос“, – сказал другой вильнюсец - Мантас.

„Lidl“ savitarnos kasos

Портал Delfi связался с представителем IKI - Гинтаре Китове. Она сказала, что покупателям нравятся кассы самообслуживания, 60% покупателей пользуются их услугами.

Gintarė Kitovė

„Кстати, и возраст пользующихся разный – от молодых людей до пенсионеров. Люди сами выбирают их за возможность быстро и удобно купить необходимое“, – сказано в комментарии.

IKI parduotuvė

Представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала:

„Во всех наших магазинах есть кассы обоих форматов, поэтому покупатель может выбрать наиболее подходящий. В кассах самообслуживания внедрена удобная система, которая позволяет без проблем купить все необходимое, если возникают вопросы - на помощь приходит работник магазина“.

Lina Skersytė

Lidl Lietuva

Что о таких кассах думают специалисты ГСЗПП?

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

„По мнению ГСЗПП, бизнес должен создать условия для выбора, покупатель сам должен выбрать наиболее подходящий вариант - обычную кассу или кассу самообслуживания.

ГСЗПП считает, что появление инновационных решений расширяют доступность услуг и покупок, делают их доступнее.

ГСЗПП следит за тем, как соблюдают правила информирования потребителей. Со стороны предпринимателя ждут внимательности и честности. Каждый предприниматель должен позаботиться о том, чтобы покупатели получали ясную информацию о товарах и услугах“, – сказала представитель службы Милда Дейманте.

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